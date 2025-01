Selena Gómez llora por deportaciones de mexicanos en Estados Unidos

La actriz y cantante Selena Gómez compartió un momento de sensibilidad en Instagram mientras lloraba por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, como parte del primer operativo desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.

"Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer", dijo Gómez entre lágrimas durante en un video publicado en la red social y que más tarde eliminó por las críticas que recibió de sus seguidores hispanos.

Entre los comentarios se encontraban quienes catalogaron a la artista de "exagerada" y otros la acusaron de querer "quedar bien" con los mexicanos tras su actuación en el narcomusical "Emilia Pérez", que no ha tenido buena aceptación en México, sin embargo, obtuvo 13 nominaciones a los Oscar.

Ante los ataques y burlas, la intérprete de 32 años respondió: "Aparentemente no está bien mostrar empatía por las personas".