¿Por qué Bad Bunny lanzó un domingo su álbum "Debí tirar más fotos"?

Lanzar un álbum un domingo es una decisión arriesgada en cuanto a posicionamiento en plataformas digitales se refiere, debido a que estas listas empiezan jueves y/o viernes el conteo de las reproducciones. Sin embargo, perder dos días de recuento a Bad Bunny no le importó y decidió sacar ese día su último disco “Debí tirar más fotos”.

Los artistas acostumbran a lanzar sus discos jueves y/o viernes a la medianoche para que tengan la semana completa en recuento de reproducciones.

En entrevista con Billboard, el Conejo Malo confesó que estaba muy nervioso el día anterior a lanzar el álbum, pero porque quería que álbum, que es un homenaje a su tierra natal Puerto Rico, le gustara a sus compatriotas y latinos.

“Un día anterior a que saliera el álbum yo estaba súper ansioso, no podía dormir pensando en que si a la gente le iba a gustar, que si hice lo correcto en poner este tipo de canciones, en las cosas que dije. Y la visión siempre fue disfrutarme el proceso de creación y hacer algo especial pa’ Puerto Rico. Yo siempre pensé que en Puerto Rico la gente va a conectar conmigo, va a disfrutarse el álbum. Los puertorriqueños fuera de Puerto Rico también. Pero jamás imaginé que iba a ser el mundo entero”, confesó el artista.

Y así fue, tanto que el disco debutó l No. 2 de la lista, y esta semana ascendió al No. 1 del Billboard 200, superando a la reedición de Lover: Live From Paris de Taylor Swift.

Contrario a sus anteriores álbumes, Bad Bunny se llevó del consejo de su equipo y empezó a hacer promoción antes de lanzar el proyecto y aunque no es muy dado a ofrecer entrevistas, en esta ocasión lo hizo.

Desde cantar en el metro de Nueva York junto al popular presentador de la televisión americana Jimmy Fallon, estrenar un cortometraje de 12 minutos que narra los cambios vividos que ha vivido la isla de Puerto Rico a través de la gentrificación, siendo él mismo el encargado de dirigir y escribir el “short film” hasta hacer de reportero en “Noticentro al Amanecer” por Wapa TV y como director de televisión en el programa “Alexandra a las 12”, de Telemundo Puerto Rico.

Todo eso y otras más fueron formas del intérprete de “Tití me preguntó” promocionar su más reciente trabajo y funcionó: la semana pasada solo en Spotify más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global eran de “Debí tirar más fotos”.

En República Dominicana, el artista se adueñó nuevamente de la lista del top 50 de las canciones más escuchadas en Spotify, ocupando los primeros 11 lugares.

¿Por qué lanzar el disco un domingo?

Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, dijo que no quería competir con nadie, sino que su proposito era los puertorriqueños celebraran su cultura.

“Yo conozco el negocio y sé que al salir el domingo estoy perdiendo casi tres días de tocadas y de reproducción y de ventas, que luego para las listas me afectan. Pero en ningún momento eso era una preocupación para mí. El propósito no era competir con nadie. Mi propósito no era tirarle un álbum encima a alguien más. Mi propósito era lo que dije: Traer un disco que tuviera esta esencia de Puerto Rico, que uniera generaciones, que despertara un amor por la patria y por la cultura y que la gente se lo disfrutara”, puntualizó.

Y que las canciones más grandes del disco sean salsa y plena es algo de lo que el cantante se siente orgulloso.

“Conociendo el mercado uno dice quizás el reggaetón es lo que más va a brillar, y a lo mejor estas canciones pasan desapercibidas. Y ver que la canción No. 1 fue un plena, eso no me lo esperaba, eso no lo veía venir”, dijo Bad Bunny.

Reveló que “Café con ron” lo escribió hace un año justamente en las fiestas de San Sebastián “y ste año ver a todo el mundo cantándola los cuatro días, los pleneros, y fuera como himno oficial de Calle San Sebastián, fue muy bonito”.

Él es el número uno, sin embargo, asegura que hacer las cosas de corazón sin ninguna ambición de números es lo que funciona.

Agregó que: “Mucha gente se mete pa’l estudio pensando ´Voy a crear el próximo hit, vamos a ver qué está pegado, qué está trending´. Todo el mundo quiere una canción de dos minutos. Y mano, no es así. La gente quiere escuchar música con sentimiento y con realidad. Por eso hay una salsa de seis minutos de No. 1 y una plena de cuatro minutos. Eso vuelve a reafirmarme que yo no necesito ninguna forma para tener éxito. Yo necesito ser yo, ser genuino y hacer las cosas de corazón”.