Karol G rompe récord de Shakira en lista de Billboard con "Si antes te hubiera conocido"

Karol G rompió récord con su el merengue “Si antes te hubiera conocido” al convertirse en la primera artista en liderar la lista general Latin Airplay de Billboard por 26 semanas.

Este récord antes lo ostentaba desde 2005, su compatriota Shakira y el español Alejandro Sanz con su tema “La tortura”, el cual estuvo por 25 semanas No. 1 en la lista de la plataforma digital. Anteriormente lo tenía por 20 semanas la canción “A puro dolor” de Son By Four.

El merengue de la colombiana, en el que participó el dominicano Dahian el Apechao y cuyo video fue grabado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, fue lanzado el 21 de junio de 2024.

Billboard informó que la artista paisa también podría establecer un nuevo récord en la clasificación tropical, ya que está a una semana de igualar la marca de Prince Royce de 29 semanas no consecutivas en el No. 1 con “Carita de inocente” en 2020.

Con “Si antes te hubiera conocido” Karol G incursionó en el merengue y lo ha paseado por diferentes escenarios en el mundo incluyendo los MTV Video Music Awards, donde puso a bailar el ritmo dominicano a la reconocida artista estadounidense Taylor Swift y Camila Cabello.