Wilkins: "Soy un hombre de voluntad y de disciplina, es la única manera de durar en esta industria"

A Wilkins le han pasado muchas cosas, en su vida ha tenido que superar pruebas difíciles como la muerte de su hijo mayor (1994), su hermana y su padre, y el proceso de enfermedad que vivió en 2011, que le dejó por un tiempo parapléjico, pero todo eso lo ha forjado para ser el hombre que es hoy en día con un testimonio viviente y “una voluntad de acero” que lo mantiene vigente en la industria.

El artista puertorriqueño, quien se reencuentra este 18 de enero con el público de este país tras más de una década sin darle calor (presencial) porque sus canciones suenan todos los días en la radio dominicana, contó que ha podido llegar hasta este momento por la disciplina y la constancia.

“Yo sí sé que soy un hombre de voluntad y de disciplina, es la única manera de durar en esta industria por tantos años”, dijo el artista puertorriqueño durante un encuentro con la prensa en el Teatro Nacional.

Son casi seis décadas de carrera profesional con himnos que han perdurado en el tiempo y una vida personal digna de contar, y así lo hará; el cantante está grabando su película biográfica, que llegará al cine al final de este año o a inicio de 2026.

Igualmente, escribió un libro autobiográfico que verá la luz luego de la cinta.

Germán Wilkins Vélez Ramírez, nombre de pila del artista puertorriqueño, que actualmente vive en un castillo en Argentina, expresó que no ha sido fácil plasmar en imágenes y en letras las situaciones difíciles por la que ha pasado en su vida, aunque creyó que iba a ser más llevadero.

“Yo pensé que son cosas que uno ha superado. Uno tiene que recordar a las personas con alegría, con una sonrisa, pero cuando las ves plasmada y la capturan es difícil”, expresó. “Pero yo desde que me levanto quiero honrar con mis actos, con mi carrera artística, con mi vida… a todos los que me han acompañado y ya no están”.

El cantautor contó que se ha dedicado a producir vinos en Argentina, donde vive feliz con su esposa.

Aunque está inmerso en sus proyectos, el “rockmantico” , como es apodado, sacó este tiempo para presentarse en esta media isla y agradecer al público el apoyo que le sigue brindando a su carrera, pues sus temas continúan escuchándose como el primer día.

El intérprete de temas como “Te mataría”, “Cómo no creer en Dios”, “Tengo un nuevo amor”, “Margarita” y muchos más llega al Teatro Nacional con su gira “Truenos y silencio”, bajo la producción de BigStarSD.