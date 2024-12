It's time! Mariah Carey celebra el 30 aniversario de su icónico álbum "Merry Christmas"

La Reina de la Navidad y la artista femenina más vendida de todos los tiempos, Mariah Carey, celebra el 30 aniversario de su icónico álbum Merry Christmas y tres décadas de su clásico navideño que batió récords, “All I Want For Christmas Is You”, con un lanzamiento especial de aniversario.

Los fanáticos pueden celebrar la magia de la temporada con ediciones especiales de aniversario de su éxito atemporal “All I Want For Christmas Is You”, disponible ahora en formatos de casete de 7”, 12” y sencillo en CD con canciones adicionales festivas. La nueva Edición Digital Deluxe de Aniversario del álbum Merry Christmas amplía aún más la celebración con el concierto remasterizado de St. John the Divine, “Hero” de la misma presentación (transmisión por primera vez) y la versión en video “Miss You Most (At Christmas Time)”, también disponible ahora en video.

Otras ediciones del álbum Merry Christmas que se lanzarán el 13 de diciembre incluyen un prensaje de vinilo zootrópico de Merry Christmas con efectos visuales animados, una edición Deluxe de 2LP con un folleto de fotos de 24 páginas que narra el viaje navideño de Mariah, una tarjeta navideña especial de Mariah y una versión recientemente remasterizada de su icónico concierto de St. John the Divine de 1994 en el Disco 2. Además, Merry Christmas recibirá un tratamiento audiófilo por primera vez: Mobile Fidelity Sound Lab (MoFi), un líder en reediciones de audio de alta fidelidad, lanzará el álbum en tres formatos, todos provenientes de las cintas maestras originales: un SACD híbrido, un 2LP de 180 g a 45 RPM de edición numerada y un LP UltraDisc One-Step de 180 g a 33 RPM de edición numerada.

Para sumarle espíritu festivo, el amado himno de Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You”, este ha sido certificado oficialmente 16 veces Platino por la RIAA, lo que le otorga su estatus como el sencillo con mayor certificación de una artista femenina y reafirma el legado perdurable de Mariah como la “Reina de la Navidad”. La Reina de la Navidad vuelve a encabezar las listas, ya que “All I Want For Christmas Is You” vuelve a ocupar el puesto número 1 en la lista Holiday 100 de Billboard y el Top 10 en la lista Hot 100 de Billboard esta semana.

Como parte de su celebración del 30º aniversario de Merry Christmas y su sencillo bate récords “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey ha deslumbrado a sus seguidores en todo el país con su gira navideña con entradas agotadas. Christmas Time habrá visitado 21 ciudades de Estados Unidos cuando Mariah finalice su gira el 17 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Producida por Live Nation, la gira de este año marca la producción navideña más grandiosa de Mariah hasta el momento, con clásicos festivos atemporales y éxitos favoritos de los fanáticos.