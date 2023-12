Muere el músico peruano Pedro Suárez-Vértiz tras padecer enfermedad de la neurona motora

El músico peruano Pedro Suárez-Vértiz, considerado el rockero más importante de su país, murió este 28 de diciembre tras ser diagnosticado hace más de una década con la enfermedad de la neurona motora (ENM), conocida como parálisis bulbar. Tenía 58 años.

Suarez-Vértiz, quien fue la voz de la banda Arena Hash en la década de 1980, perdió la voz debido a la enfermedad que afecta la capacidad de hablar y masticar y deglutir alimentos.

Su deceso fue confirmado por su hijo mayor luego de que la policía se presentara en su casa de Miraflores, en Lima, a las 6:55 de la mañana y señalara que su muerte habría sido de causas naturales, según un certificado por un médico privado que atendía al cantante.

El fallecimiento Suárez Vértiz a enlutado a la clase artística de Perú. Varios de sus colegas lo despidieron con un mensaje en redes sociales. Entre ellos, su amigo Gian Marco Zignago, quien recordó su última conversación con el ídolo musical.

"La última vez que conversamos fue el 13 de Noviembre…me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así… no había medias tintas contigo…ocurrente, creativo… amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores…tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal…", escribió Gian Marco en una publicación.

Gian Marco también confesó el significado que tiene para él "Me elevé", una canción que forma parte del disco que lanzó Pedro en 1993, "No existen técnicas para olvidar".

De todas tus canciones me quedo con 'Me elevé'… me acompañó en momentos duros y ahora se quedará por siempre en mí. Te vamos a extrañar, como bien dice tu canción, hasta el fin Pedrito… lo que nos dejas en el alma es histórico, es muy grande", agregó.