Taylor Swift: el fenómeno que revoluciona la industria musical en los últimos tiempos

Taylor Swift inició su carrera musical cuando era apenas una adolescente de 14 años y no le tomó mucho tiempo para convertirse en una estrella del pop.

Con sus canciones ha crecido toda una generación que hoy abarrota cada estadio en el que se presenta y que la ha acompañado fielmente durante una carrera exitosa que desde lejos podría vislumbrarse como un cuento de hadas, pero también está llena de esfuerzo, drama, altibajos, amores y desamores.

La artista nació en Pennsylvania, el 13 de diciembre de 1989 y se mudó en 2003 con su familia a Tennessee, Estados Unidos. Fue allí donde le llegó la oportunidad de firmar su primer contrato con el sello discográfico Big Machine Records, siendo la compositora más joven contratada por esa empresa.

A sus 33 años, Taylor es una de las artistas más escuchadas con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de formar parte de la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la revista Forbes.

Taylor Swift en "The Eras Tour"Instagram

Pese a que se sitúa en la cima como uno de los más grandes fenómenos de la industria musical en la última década, desde sus inicios en el country y su transición al pop, y de que sus canciones son himnos para su extensa fanaticada, Taylor no ha bajado la guardia y sigue sorprendiendo a sus seguidores con exitosas producciones.

Hagamos un repaso por los hechos que han marcado su trayectoria y la llevaron a consolidarse como una de las cantautoras más populares de los últimos tiempos.

Discografía

En sus casi dos décadas de carrera, Taylor cuenta con una discografía de 10 álbumes de estudio y tres regrabaciones. Sus primeros seis álbumes fueron grabados bajo el sello de su primera casa disquera.

En octubre de 2006 fue lanzado “Taylor Swift”, su primer álbum homónimo, el cual contenía tres canciones escritas por ella misma y las otras fueron coescritas junto a colaboradores.

“Fearless”, su segundo álbum de estudio, vio la luz en 2008 junto al sencillo “Love Story”, una de las canciones más icónicas de la artista. De este álbum destacan otros éxitos como “White Horse” y “You Belong With Me” y “Fifteen”.

Este disco tuvo tanto éxito que fue nominado ese año ocho veces a los premios Grammy, ganando en cuatro categorías, en ese entonces, Taylor se convirtió en la cantante más joven en conseguirlo.

En 2010, la estrella del pop publicó su tercer álbum “Speak Now”, el cual contiene canciones populares como “Back to December” y “Mine”, con el que fue merecedora de un Récord Guinness por el número de descargas que recibió la producción.

El sencillo “We Are Never Ever Getting Back Together” fue lanzado dos años después para promocionar su cuarto disco “Red”, que incluyó otras icónicas canciones de Taylor como “I Knew You Were Trouble”, “22” y “Everything Has Changed”.

Hasta ese álbum, Taylor había mantenido un estilo más inclinado al country hasta que fue direccionándose hacia el pop, cambio que se hizo más notorio en el lanzamiento de “1989”, su quinto disco publicado en 2014.

El álbum que contenía sencillos como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Bad Blood” y “Wildest Dreams” vendió 1.28 millones de copias únicamente en Estados Unidos, y su tour, “The 1989 World Tour”, fue el más taquillero de 2015.

Taylor Swift en "The 1989 World Tour"AP

El sexto disco llegó en 2017 con el nombre de “Reputation”. Entre los temas musicales más famosos de esta producción figuran “Look What You Made Me Do” y “Ready For It”.

A este último le siguió “Lover”. El séptimo disco fue lanzado el 23 de agosto de 2019 e incluyó canciones como “London Boy” y “Cruel Summer”.

En plena pandemia del coronavirus, Taylor sorprendió a sus fanáticos con “Folklore”. Su octavo álbum de estudio logró posicionarse en el primer lugar de las listas en Billboard por seis semanas consecutivas.

Solo cinco meses después y también de forma sorpresiva, Taylor lanzó su noveno álbum al que nombró “Evermore”, una secuela conceptual de su predecesor.

“Midnights” es el décimo disco de la cantautora estadounidense, compuesto por trece canciones inspiradas, según sus propias palabras por “trece noches de insomnio” de su vida. Adoptó una estética visual glamurosa para el álbum, inspirada en la moda y el arte de los años 70.

¿Por qué Taylor está regrabando sus primeros álbumes?

La carrera de Taylor Swift inició cuando ella era muy joven. Siendo aun menor de edad, firmó un contrato de 13 años de duración con Big Machine Records dirigido por Scott Borchetta.

Bajo el sello de esta empresa, la cantante publicó sus primeros seis discos: “Taylor Swift”, “Fearless”, “Speak Now”, “Red”, “1989” y “Reputation”.

Cuando llegó la fecha de expiración del acuerdo en 2018, Taylor decidió trabajar con otra productora musical, lo que disgustó al sello, que intentó retener a la artista negándole los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes, haciendo que Taylor perdiera la propiedad de sus canciones.

La compañía pasó a atrapar todos los temas de Taylor, también de sus videos con derechos de autor, adquiriendo la propiedad legal de toda la obra musical de la artista.

Sus propias composiciones pasaron a ser de otro, por lo que Taylor ya no podía cantarlas en los conciertos ni premiaciones.

Sin embargo, seguía siendo la dueña de los derechos de autor de todos los temas. Por eso en 2019 anunció que volvería a grabar sus seis primeros álbumes.

La cantante estadounidense publicó esta semana su tercer álbum regrabado, "Speak Now", que incluye seis canciones inéditas.

Taylor Swift en la portada de relanzamiento del álbum "Speak Now"Instagram

"Speak Now" contiene la "versión de Taylor", como la artista llama a las canciones en su versión regrabada, de éxitos como "Mine" y "Back to December", que alcanzaron los primeros lugares de la lista Billboard en 2010, cuando fue publicado el álbum original.

Este nuevo disco llega dos años después de que se publicara la versión regrabada de dos de sus álbumes clásicos, "Fearless" y "Red", que convirtieron a la estadounidense en una figura omnipresente.

Canciones inspiradas en exparejas

Taylor Swift ha manifestado en diversas entrevistas que suele inspirarse en sus vivencias personales para componer sus canciones, incluyendo sus relaciones amorosas.

Prueba de ello son los temas musicales que, aún sin estar confirmado por la artista, se dirigen a algunos de sus exnovios. O al menos es lo que ha profesado su fanaticada durante años.

Esta lista incluye solo algunas de las mediáticas historias de amor y desamor de Taylor hechas canciones.

Taylor Lautner

La artista conoció al actor Taylor Lautner, protagonista de la saga “Crepúsculo” cuando rodaban juntos la película “Valentine's Day”, en 2010, y poco tiempo después iniciaron un corto romance. Es una de las pocas exparejas de Swift a la que ella no le dedica una canción de despecho, sino más bien de disculpa.

“Nunca había sentido la necesidad de disculparme en una canción, pero en los últimos dos años he experimentado mucho, incluyendo muchos tipos diferentes de lecciones de aprendizaje. Y a veces aprendes una lección demasiado tarde y en ese momento necesitas disculparte porque fuiste descuidado”, escribió Taylor Swift sobre “Back to December”.

El tema, el cual el propio actor declaró fue compuesto para él, contiene una serie de referencias que no dejan espacio para las dudas de que se trataba de un relato de lo que fue su noviazgo y de cómo terminó.

Taylor Lautner y Taylor SwiftInstagram

En su canción, Swift menciona detalles físicos del actor, como “su piel bronceada” y “su dulce sonrisa”. Pero, definitivamente lo que confirma la teoría es la parte del tema que dice "y cuando me abrazaste en aquella noche de septiembre, la primera vez que me viste llorar".

Este verso hace referencia a que Lautner estuvo a su lado durante el polémico incidente protagonizado por Kanye West en los MTV Video Music Awards de septiembre de 2010, cuando el rapero intentó desmeritar y ridiculizar a Swift por ganar el premio “Mejor Video Femenino”, diciendo que en su lugar lo merecía Beyoncé.

Los exnovios mantienen actualmente una relación de amistad, de hecho Lautner es el protagonista del más reciente video musical de Swift de la canción “I Can See You”.

John Mayer

Según sus fanáticos, la canción “Dear John” fue dedicada a la relación que sostuvo Taylor con el también cantante John Mayer. Se trata de un tema emotivo que describe un romance doloroso y habla de decepción, la manipulación y el desamor.

Joe Jonas

“Last Kiss”, “Mr. Perfectly Fine” y “Forever and Always” son las tres canciones que Taylor le habría dedicado a uno de los Jonas Brothers, Joe Jonas, quien terminó su relación con la cantautora en una llamada telefónica que duró 27 segundos, hace 15 años.

Harry Styles

La artista de Tennessee, quien mantuvo una relación de idas y venidas con el exmiembro de One Direction, le dedicó varias canciones. Entre ellas, “I Knew You Were Trouble”, “Style” o “Wonderland”.

Sin embargo, ni Taylor ni Harry Styles han hablado jamás al respecto.

Jake Gyllenhaal

La letra de la canción “All Too Well”, un himno para las rupturas amorosas, se inspiró directamente de la relación que tuvo Taylor con el actor Jake Gyllenhaal.

A juzgar por la profundidad de la letra de la canción, a pesar de que el romance solo duró tres meses, esta relación dejó marcada a la artista.

Taylor Swift y Jake GyllenhaalInstagram

“All Too Well” cuenta el final de una relación apasionada a través de los ojos de una chica abandonada, da pistas de la diferencia de edad entre ambos, tal cual había en la vida real, pues Gyllenhaal era ocho años mayor que Taylor, entre otros paralelismos.

Joe Alwyn

Para Joe Alwyn, quien fue su novio desde 2016 hasta su ruptura en abril de este año, Taylor solo ha tenido hasta ahora letras de amor y auténticamente románticos.

El actor londinense ha sido la musa de la artista para escribir canciones como “Lover”, “London Boy” y “Gorgeous”.

Premios

Taylor Swift ha ganado 12 premios Grammy a lo largo de su carrera en categorías importantes como “Álbum del Año”, “Mejor Canción” y “Mejor Video Musical”.

En la actualidad ostenta el récord de la artista más premiada en la historia de los American Music Awards. Taylor Swift tiene 40 premios en total y es la única en ganar siete veces en la categoría ‘Artista del Año’.

Taylor Swift sosteniendo parte de sus American Music AwardsInstagram

En 2019 fue declarada como “La Mujer de la Década” por la revista Billboard y en 2022 figuró en la lista de las 100 mujeres con mayor influencia de Forbes.

El año pasado también fue distinguida con un doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.

Su influencia ha provocado que Taylor Swift sea incluso materia de estudio de un curso en esta universidad. Fue impartido por la periodista Brittany Spanos, de la revista Rolling Stone, para retratar la evolución de la intérprete de “Shake it off” en la industria musical, su creatividad, las letras de sus canciones y su legado.

La Academia de Hollywood extendió hace unos días la invitación a Taylor Swift para formar parte de su membresía

A comienzos de 2023 la fortuna de Taylor Swift ascendía a unos 740 millones de dólares.

Taylor, la actriz y productora

De la mano de Netflix, la cantante protagonizó el documental “Miss Americana”, estrenado en 2020, el cual documenta su vida y su historia en la industria de la música.

Además de ser cantautora, productora y empresaria, Taylor Swift ha actuado en película como “El dador de recuerdos” (2014) y “Ámsterdam (2022)”.

Además, ha dirigido algunos de sus videos musicales “Folklore: Las grabaciones en Long Pond Studio” (2020) y “All Too Well: The Short Film” (2021).

Taylor Swift en una fotografía promocional del relanzamiento del álbum "Red"Instagram

Eras Tour

Después de cinco años de su última gira internacional, Taylor Swift ha vuelto a los escenarios con su “Eras Tour” y desde ya está batiendo récords en venta de entradas en cada ciudad o país que incluye en su calendario.

La euforia de sus fanáticos es tal que la plataforma de la compañía encargada de vender las boletas, Ticketmaster, colapsó en varias ocasiones en la preventa. En un solo día Taylor consiguió vender alrededor de dos millones de entradas en un solo día.

Taylor Swift en "The Eras Tour"Instagram

La artista incluyó en su gira a México, Argentina y Brasil, dejando fuera al resto de países latinoamericanos.

El presidente chileno Gabriel Boric pidió a través de su cuenta de Twitter a Taylor que incluya esta nación sudamericana en su lista. Lo mismo hizo hace tan solo unos días el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ya que Canadá tampoco fue incluido en el itinerario de la gira.

“Eras Tour” ha recaudado aproximadamente 300 millones de dólares entre marzo y junio de este año. Si la gira se extiende hasta agosto de 2024, como se tiene previsto, Taylor Swift podría ganar al menos 1,300 millones de dólares.

Las causas que defiende

Haciendo uso de su influencia en millones de personas, Taylor ha alzado la voz en más de una ocasión por diversas causas sociales.

Se ha mostrado a favor de los movimientos por los derechos del aborto, ha luchado públicamente contra el sexismo y la misoginia dentro y fuera de la industria musical y es una de las principales abanderadas del movimiento “Time’s Up” contra el acoso sexual.

La cantante también apoya a la comunidad LGBTQ+, llegando incluso a escribir canciones contra la discriminación. Además, ha hablado contra el racismo y el control de armas en Estados Unidos.