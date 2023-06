BTS tiñe de morado Seúl para celebrar sus diez años de vida

Un gran evento celebrado junto al río Han en Seúl sirvió hoy como colofón a las celebraciones por el décimo aniversario de la popular banda BTS, que durante la última semana han teñido la capital surcoreana con el color morado con el que se identifican el conjunto y sus seguidores.

Poco importó que el termómetro en la ciudad superara hoy los 30 grados centígrados; miles de fans de BTS, conocidos como ARMY, se dieron cita en el parque junto al estuario en el barrio de Yeouido para rendir homenaje a sus ídolos.

Las colas para realizarse una foto ante las esculturas instaladas para la ocasión por Hybe, la agencia de representación de la banda, rondaban la media hora, lo mismo que la espera para hacerse con un tatuaje temporal o poder hacer fotos de las vestimentas que los artistas usaron en el programa de televisión "Run BTS".

A tres amigas francesas en la veintena, Lucy, Mandy y Mandy (dos de ellas comparten el mismo nombre) no les ha importado en absoluto esperar bajo el sol.

Las tres, que se conocieron por redes sociales gracias a su pasión por BTS, han hecho coincidir su viaje a Corea del Sur con el décimo cumpleaños del conjunto.

Una de ellas incluso ha conseguido una de las entradas que se han repartido por sorteo entre las ARMY para estar presente en el encuentro que RM, líder de la formación, ha mantenido hoy con seguidores y que servirá de plato fuerte para el BTS Festa, el evento con el que el grupo celebra cada año, con actos tanto presenciales como online, el aniversario de su fundación.

El de este año es doblemente especial, ya que no solo celebra los 10 años de existencia del conjunto (una rareza en la industria del K-Pop donde los contratos de las bandas con su representación duran normalmente siete años y no suelen renovarse) sino que también es el primer Festa que se celebra desde que BTS anunció que se tomaría un descanso al menos hasta 2025.

Durante este lapso sus siete miembros -RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook- aprovecharán para centrarse en proyectos personales y realizar el servicio militar, obligatorio para todos los varones en Corea del Sur.

Los siete han admitido además la necesidad de tomar un descanso tras una década que comenzó de manera discreta, con el lanzamiento de "No more dream", el sencillo central de su primer EP, "2 Cool 4 Skool", que fue presentado el 12 de junio de 2013 y recibido de manera tibia.

Fue su tercer EP, "The most beautiful moment in life pt.1", estrenado en 2015, el que empezó a catapultarlos al éxito gracias al sonido y el magnetismo de sus integrantes y a unas letras que hablaban sobre los problemas de la adolescencia con una sinceridad inédita hasta ese momento en el K-Pop.

Desde ahí, la escalada global de BTS, que en el camino ha conseguido hitos como coronar la lista Billboard Hot 100 o ser el primer artista surcoreano en ser nominado a un Grammy, ha parecido no tener techo.

El que fans de Rusia, China, Indonesia, Japón, EE.UU., Francia, Filipinas o México se hayan dado cita hoy bajo el calor sofocante en Seúl para celebrar al conjunto al que admiran da una idea de su alcance.

Gabi, de 22 años, y Valery, de 23, son dos estudiantes mexicanas que están cursando un semestre de intercambio en Corea del Sur y admiten que BTS ha tenido un peso importante en sus vidas.

En el caso de Valery, la banda le abrió las puertas a descubrir otros aspectos de la cultura popular surcoreana, como las series, algo fundamental en su carrera profesional, puesto que ahora estudia producción audiovisual.

"BTS es parte muy importante de mi vida y los amo muchísimo y aprovechando que estaba en Corea, ¿por qué no venir a celebrar su décimo aniversario?", afirma.