Yaritza Reyes entra al reality Top Model Polonia

Miss República Dominicana Universo 2013, Yaritza Reyes entró al Top Model Polska, la versión polaca del popular reality show de modelaje.

La modelo compartió en sus redes sociales su audición en el concurso, donde dejó a los jueces impresionados con su belleza y poses frente a las cámaras.

“Debo confesar que el día del casting estaba súper nerviosa. Solo a mí se me ocurre intentar hacerlo todo en polaco. Pero bueno, en la vida hay que ponerse retos que nos ayuden a crecer”, dijo en sus redes sociales la también Miss Mundo Dominicana 2016.

Reyes, quien está casada con el empresario polaco Marek Zmyslowski, compartió anteriormente que su participación en el concurso viene de su pasión por el modelaje, los medios de comunicación: "De niña me enamoré de America´s Next Top Model con Tyra Banks, y eso sembró en mí el sueño de formar parte algún día de la industria de la moda".

Aparte del modelaje, Reyes es actriz, conocida por su trabajo en diversos largometrajes dominicanos, entre ellos La Musiquita por dentro, Tuberculo Gourmet, OVNI, entre otros. Además de trabajar como presentadora del segmento “En Tradiciones” del programa Esta Noche Mariasela.

La beldad criolla ganó el certamen de belleza Miss República Dominicana Universo 2013 y representó al país en el Miss Universe en Rusia, quedando como 6ta finalista. En el 2016 conquistó la corona de Miss Mundo Dominicana para más adelante convertirse en la virreina del Miss World y Miss World Caribe.

Entre su educación académica está: Master en Actuación, Central de Cine Madrid, Actuación en la Técnica Meisner Barcelona, Licenciatura en Comunicación Social mención Periodismo, UASD y Enfermería Técnica.