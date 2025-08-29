Dayanara Torres revela le gustan los "feos" por la "labia" que tienen

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres confesó que le gustan los “feos” más que los bonitos y ha tenido varias relaciones con este tipo de hombres porque tienen “labia”.

Durante un debate en “Hoy Día” sobre el “Shrekking”, un nuevo termino que, según un artículo de Clarín, surgió en el ámbito de las citas para referirse a salir con alguien por quien no se siente atracción, con la esperanza de que esa persona ofrezca un mejor trato, la exreina de belleza dijo que siempre ha tenido la creencia que un hombre bonito no iba a ser leal.

“Desde pequeña siempre tuve en mi mente que si (un hombre) era muy guapo pues no iba a ser leal, eso es lo que tenía en mente desde chiquita. Ahora, lo que me ha pasado de adulta es simplemente que estos hombres que no son tan agraciados, tan bonitos, tienen una labia que te envuelven en tres segundos. Tres minutos... y si me hacen reír peor”, dijo la exesposa de Marc Anthony.

Sobre el “Shreking”, la psicóloga Jennifer Florez explicó en el programa: "Esto proviene del personaje de Shrek, el personaje feo. Significa que yo escojo a una pareja diciendo: 'este no está tan atractivo, es feo y eso me da la falsa ilusión de considerar que entre menos atractivo sea esto me da a mí una pseudo seguridad de que habrá más fidelidad, más compromiso porque no es tan bonito, en apariencia no me da la talla".

La presenatdora puertorriqueña indicó: "yo he tenido largas relaciones con personas así".

Torres estuvo casada con Marc Anthony del 2000 al 2004 y fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Christian y Ryan.