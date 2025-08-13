Tildan de "inconvivible" y "egocéntrica" a Celinee Santos en “Top Chef VIP”

Esta semana, la modelo dominicana Celinee Santos regresó a la cocina de “Top Chef VIP” de Telemundo después de casi un mes ausente. Según indicó, la exreina de belleza necesitó un período de receso tras experimentar problemas de salud.

En la más reciente noche de eliminación, Santos protagonizó un momento de tensión nunca antes visto en el “reality show”. Su actitud hacia la presentadora Carmen Villalobos fue la “gota que desbordó la copa” para sus compañeros.

“Tú me tenías harta en términos dominicanos, porque no me dejabas cocinar. Tú eres el pájaro que da la información, pero ya que estás acá y no eres juez, pues puedes hablar, tienes boca”, dijo la dominicana.

Santos, para sorpresa de muchos, se salvó del reto de eliminación. Sergio Sendel, sin embargo, no corrió con la misma suerte.

La Miss Universe República Dominicana 2024 reapareció como si nada hubiera pasado. En la cava, por otro lado, sus compañeras se sinceraron sobre la convivencia con la también actriz.

“Lo que choca en el momento es que uno está, aquí, jodiend..., en los retos de eliminación, haciendo todo, y ella estaba...”, dijo Angélica Celaya. “Esta chamaca, va a madurar, la vida te da putaz..., tiene que aprender”, añadió Valeria Cuevas.

Norkys Batista, quien aseguró pasar por su etapa de “miss”, comentó que vivió de cerca el tema de los egos con las candidatas. En esa línea subrayó que la situación se torna “inconvivible”.