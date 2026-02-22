Sony cierra Bluepoint Games, creadores de los "remakes" y Shadow of the Colossus

Sony ha anunciado el cierre del estudio de videojuegos Bluepoint Games, responsable del desarrollo de los 'remakes' de títulos como Demon's Souls o Shadow of the Colossus, que cesará su actividad a partir de marzo a consecuencia de una "reciente evaluación empresarial" y "obstáculos económicos generales".

Bluepoint Games fue adquirido por Sony en 2021 y trabajó con el estudio de Sony Santa Monica en el desarrollo de God Of War: Ragnarök en 2022. También estuvo detrás de un juego de servicio (modalidad del videojuego 'online') de God of War, que fue cancelado en enero de 2025.

Ahora, a pesar de su participación en estos juegos de gran alcance, Sony ha trasladado que cierra el estudio y, como consecuencia, despedirá a un total de 70 empleados, según ha avanzado un portavoz de PlayStation a Bloomberg, que ha indicado que la decisión ha llegado tras una "reciente evaluación empresarial".

El CEO de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha emitido una carta a los empleados de la compañía, recogida por el portal Kotaku, en la que ha desarrollado los motivos del cierre de Bluepoint Games: "Trabajamos en un entorno industrial cada vez más complejo. El aumento de los costes de desarrollo, la ralentización del crecimiento del sector, los cambios en el comportamiento de los jugadores y los obstáculos económicos generales están dificultando la creación sostenible de videojuegos".

En la carta, Hulst ha reiterado que tras una evaluación empresarial, han decidido cerrar la subsidiaria para "garantizar que se cumplen las expectativas actuales y mantener un buen posicionamiento en el futuro".

El directivo también ha querido agradecer la labor de Bluepoint Games durante los cinco años que ha formado parte de Sony. Así, se ha referido a Bluepoint como un equipo con "un talento increíble" y ha valorado cómo su experiencia técnica "ha proporcionado experiencias excepcionales a la comunidad PlayStation". Respecto a los despidos, Hulst ha matizado que tratarán de "encontrar oportunidades" para algunos de los empleados afectados.