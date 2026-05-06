¡No los aguantaron en su cuerpo! Figuras dominicanas que se retiraron biopolímeros por salud

La lista de figuras dominicanas que se retractaron de procedimientos estéticos en sus cuerpos ha crecido en los últimos años. Mía Cepeda es el caso más reciente, pero antes también se cuentan los de La Insuperable, Nabila Tapia, Sandra Berrocal, Alexandra MVP, Nancy Medrano, Dafne Guzmán y Ana Carolina, entre otras.

Mía Cepeda confirmó esta semana que pasó por un proceso quirúrgico de 12 horas para retirar biopolímeros de su rostro.

"Esto es serio, 12 horas de cirugía para retirar los polímeros del rostro y unos hilos que supuestamente eran de oro y resultaron ser de nilon, lo que me provocaba un dolor insoportable", explicó Cepeda.

Declaraciones anteriores de influencers, presentadoras y actrices sobre sus experiencias en el cirujano abren una conversación pública sobre los riesgos de ciertos químicos inyectados en el cuerpo.

La Insuperable se retiró ocho libras de biopolímeros.foto: fuente externa

LA INSUPERABLE

En el año 2022, la cantante urbana Indhira Ircania Luna Guzmán, mejor conocida como La Insuperable, se sometió a una operación para retirarse ocho libras de biopolímeros ubicados en sus glúteos por más de nueve años. Tras popularizarse los riesgos de esta química.

La cantante optó por hacer otros procedimientos estéticos como implantes para mantener una figura con la que se siente “cómoda”. Ha publicado en sus redes sociales este progreso e imágenes con su nuevo cirujano.

Nabila Tapia pasó por tres procedimientos quirúrgicos para sacar por completo cada rastro de biopolímeros.

NABILA TAPIA

La modelo y exesposa del cantante Don Miguelo confesó en posteriores declaraciones que se inyectó biopolímeros para complacer a su entonces esposo. Al final, tuvo que pasar por tres procedimientos quirúrgicos para sacar por completo cada rastro de biopolímeros.

Sandra Berrocal: "Ahora yo deseo tener mis glúteos de antes".Foto: Instagram

SANDRA BERROCAL

La veterana comunicadora Sandra Berrocal habla sin problemas de todas sus operaciones estéticas y ha confesado que se arrepiente de los implantes en sus glúteos.

"Yo me he hecho dos (liposucciones) y me he cambiado los senos (implantes) dos veces y los glúteos, que eso es de lo que más me arrepiento", expresó Berrocal durante una entrevista en el programa "Protagonistas" con Ivana Gavrilovic.

Luego agregó: "Yo tenía mis glúteos, pero no así, pero está bueno porque jodemos demasiado; no se puede joder tanto. Ahora yo deseo tener mis glúteos de antes".

Alexandra MVP ha compartido su felicidad después de retirar los biopolímeros de su cuerpo.

ALEXANDRA MVP

La modelo italiana de padres rumanos Alexandra Hatcu, mejor conocida como Alexandra MVP, compartió su felicidad en su cuenta de Instagram después de retirar los biopolímeros.

"¡Qué feliz me siento finalmente con mis glúteos luego del retiro de los biopolímeros, definitivamente la mejor decisión que haya podido tomar en la vida!

Fui inconsciente al inyectarme los biopolímeros. Yo fui responsable de eso y estoy pagando las consecuencias; hoy en día no culpo a nadie”, dijo en un video colgado en su canal de YouTube.

Alexandra se inyectó estas sustancias dos veces. La primera fue unos seis meses después del nacimiento de su hija Charlotte (que ya tiene 13 años); lo hizo por inconformidades estéticas.

Después, un año más tarde, siguió sintiéndose inconforme con sus glúteos y lo volvió a hacer. Hasta que al fin se lo eliminó por completo.

Ana Carolina se sometió a cirugía para retirar biopolímeros de su cuerpo.

ANA CAROLINA

La modelo y presentadora Ana Carolina se sometió a una cirugía para extraer de su organismo los biopolímeros que afectaban sus glúteos hace cuatro años, al punto de no dejarla realizar una vida cotidiana normal.

"Hoy me voy a operar porque descubrimos que los biopolímeros me están haciendo mucho daño. Tengo mis glúteos lesionados y yo no sabía", manifestó.

"Yo me puse ese veneno hace 11 años, sin saber que me causaría algún efecto secundario, porque desconocía lo que era eso", se le escucha relatar en un audiovisual subido a Instagram horas antes de someterse a la intervención médica en 2023.

Nancy Medrano: “Decidí y prometí nunca más volver a someterme a una cirugía estética".

NANCY MEDRANO

La ex-presentadora de "Los Dueños del Circo", Nancy Medrano, figura entre las comunicadores que se han sometido a una cirugía para retirarse los biopolímeros de sus glúteos. Lo hizo en el año 2021.

Medrano reveló que se inyectó estas sustancias en el año 2012. Casi una década después de la aplicación, comenzó a sufrir un "tormento" debido a dolores intensos en la pierna izquierda y cambios de coloración en la piel de sus glúteos.

En julio de 2021, anunció públicamente que entraría al quirófano para extraer el material sintético que estaba perjudicando su salud.

A finales de 2021 y durante 2022, compartió a través de sus redes sociales (como su cuenta de Instagram) los avances de su recuperación, agradeciendo a su médico y advirtiendo a otras mujeres sobre los peligros de estas sustancias.

Dafne Guzmán sufrió las consecuencias de una inyección de biopolímeros.

dafne guzmán

La comunicadora dominicana Dafne Guzmán reveló que fue víctima de las consecuencias de una inyección de biopolímeros sin su consentimiento durante un procedimiento estético, lo que le causó graves problemas de salud.

No queda claro si una cirugía posterior para extraerle la sustancia fue del todo exitosa. En 2025, en otro tema de salud, informó que superó un cáncer de pulmón con metástasis, considerándose una sobreviviente.