Peligrosas caídas de los escenarios, la lista que no para de crecer

Los accidentes en escenarios no paran en los últimos tiempos. El material del suelo, la emoción del momento o alguna distracción han llevado a varios cantantes a caer al piso y, en algunos casos, desde lo alto. Casi todos han salido ilesos, pero algunos han requerido de atención médica especializada.

El reciente caso de Dani Fernández se suma a otros, entre los que figuran los hispanos Fher, Belinda, Karol G y Joaquín Sabina, así como el de varias celebridades: Madonna, Justin Bieber, TaylorSwift, Britney Spears, Jennifer López, Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo y Lady Gaga.

En un concierto el pasado sábado 18 de abril en Valencia, en el marco de su gira “La Insurrección”, el artista español Dani Fernández se rompió los ligamentos de un hombro y acabó en el hospital al caer del escenario. Al final, fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la lesión.

“He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero así tenemos algo que contar en el futuro”, expresó Fernández en un vídeo colgado en su Instagram desde el hospital.

Video VIDEO. Fher. Caída



FHER, DE MANÁ

En la memoria colectiva dominicana está registrada la caída de Fher, del grupo Maná, desde lo alto del escenario del Estadio Olímpico de Santo Domingo, en 2014, durante un show en el Festival Presidente.

Mientras cantaba el tema ‘En el muelle de San Blas’, el vocalista mexicano no se percató que el escenario se terminaba y cayó del templete. De inmediato fue ayudado por personal de seguridad y regresó a escena para continuar con el show.

Luego a través del Facebook de Maná, el cantante mexicano habló sobre el hecho y comentó que se encontraba bien, pero se llevó tremendo susto.

El 24 de junio de 2022, Fher vivió otro épico momento que se viralizó en la web ocurrió cuando el grupo ofreció un concierto en The Kia Forum, California, Estados Unidos.

Una fanática, de manera inesperada, intentó colgarse del cuello del cantante, lo que provocó que perdieran el equilibrio y ambos cayeran al piso con tanta fuerza que hasta rodaron. La situación no pasó a mayores

Video VIDEO. Belinda al caer en el L’Oréal París en Place de l’Opéra.



BELINDA CAE EN EVENTO DE MODA

La cantante y actriz mexicana Belinda incursionó en el modelaje en la Semana de la Moda en París. L’Oréal invitó a la artista el pasado 23 de septiembre de 2024. En la pasarela, deslumbró con un vestido rojo y tacones de plataforma, dio un paso en falso y cayó sobre sus rodillas. Y lo que viralizó el momento fue su reacción. Se levantó, siguió la pasarela hasta el final y posó ante las cámaras.

En entrevistas posteriores, la cantante confesó que lloró al salir del evento por su caída y tuvo varios moretones que tomaron semanas en sanar.

Video VIDEO. Karol G accidente en Miami | Bichota Tour



KAROL G EN MIAMI

En noviembre de 2021, la artista colombiana Karol G sufrió una caída mientras protagonizaba un concierto como parte de su gira “Bichota Tour” en el FTX Arena en Miami, Florida.

“La Bichota” interpretaba “Ahora me llama”, su colaboración con Bad Bunny, cuando se le enganchó una de las botas en las escaleras sobre el escenario y cayó violentamente hasta abajo.

La reguetonera colombiana rodó por 10 escalones, golpeándose la cabeza y dándose un golpe en la rodilla. Al final se recuperó.

Video VIDEO. Olivia Rodrigo cae durante un concierto.



OLIVIA RODRIGO

La compositora de “Drive License” hace un año tuvo una caída en medio de su concierto en Australia. El escenario estaba abierto en el centro y, mientras ella corría por la plataforma y hablaba con el público, cayó estrepitosamente, pero lo tomó con humor, hizo chistes sobre lo “normal” de un agujero en medio del escenario y continuó con el concierto. La artista confirmó después que no tuvo ninguna secuela.

Video VIDEO de la caída de Joaquin Sabina durante un concierto en Madrid.



JOAQUÍN SABINA

Joaquín Sabina, conocido por su carrera como cantautor bohemio, en un concierto en Madrid, el 12 de febrero de 2020, el cantante de “19 días y 500 noches” se acercó al borde de la tarima para hablar al público y resbaló.

Entre una ovación y gritos de preocupación por el cantante, el cuerpo de salud lo retiró en una camilla. Unos minutos después volvió al escenario en una silla de ruedas empujada por Serrati.

Sabina dijo: “Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, con todo el dolor de mi corazón me voy al hospital porque tengo el hombro muy adolorido”.

El cantautor español se recuperó tras una intervención quirúrgica de urgencia para drenar la sangre (trepanación) y días en cuidados hospitalarios, evolucionando favorablemente sin secuelas neurológicas.

Video VIDEO. Bruce Springsteen sufre curiosa caída en el escenario durante concierto en Amsterdam.



BRUCE SPRINGSTEEN EN AMSTERDAM

En mayo de 2023, Bruce Springsteen sufrió una aparatosa caída en pleno concierto en Ámsterdam. El célebre cantante intentaba subir las escaleras del escenario cuando resbaló y cayó, provocando que la gente quedara en shock por unos instantes mientras él se levantaba.

Video VIDEO. Caída de Juan Gabriel.



JUAN GABRIEL

Una de las caídas más recordadas es la del mexicano Juan Gabriel (ya fallecido) en noviembre de 2005 durante un concierto en el Toyota Center de Houston, Texas. Mientras bailaba, el cantante tropezó y cayó casi un metro y medio desde el escenario hacia la fosa de orquesta, resultando en una herida en la cabeza y fracturas en la muñeca que requirieron cirugía. Incluso, tuvo que posponer su gira.

MAXI TRUSSO

Durante su presentación de marzo del año pasado en Niceto Club, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Trusso intentó un salto hacia el público, pero cayó directamente al suelo tras no ser sostenido por sus fanáticos. Se mantuvo profesional y siguió cantando hasta recibir atención médica; sufrió una fractura de cadera y fémur, lo que requirió intervención quirúrgica y rehabilitación, según confirmó su mánager. Aún utiliza muletas después de la operación, pero se está recuperando exitosamente.

PABLO DAVID ORTIZ

En agosto de 2025, el cantante de la banda “Dale Q’ Va”, Pablo David Ortiz, sufrió una caída al romperse parte del escenario, lo que obligó a suspender su recital en Córdoba, Argentina. Tuvo heridas en la cabeza que requirieron de puntos de sutura, pero se recuperó sin otros contratiempos.

Más casos. En la lista también figura Justin Bieber, quien registra al menos dos caídas sin mayores consecuencias.

Por igual, Madonna ha sufrido dos precipitaciones. En 2008 se cayó, al igual que en 2015. Taylor Swift, Britney Spears, Jennifer López y Lady Gaga son otras estrellas estrelladas.