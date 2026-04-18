Yiyo Sarante amenaza con tomar acciones legales por el uso indebido de su imagen

Yiyo Sarante advirtió a través de su representante legal que tomará acciones legales en contra de aquellos que hagan uso indebido de su imagen tras las acusaciones relacionadas a otra persona que fueron difundidas con la fotografía del artista.

El comunicado fue emitido este viernes por el abogado Félix Portes, quien indicó que el intérprete de "Mi todo" había intentado ignorar la situación con el objetivo de "evitar conflictos innecesarios".

"Actualmente circulan contenidos en redes sociales mediante los cuales terceros difunden asociaciones falsas y totalmente ajenas a su persona, principios y trayectoria artística, sin realizar verificación mínima previa, evidenciando interés no orientado a informar con veracidad, sino a obtener visualizaciones y posicionamiento digital", cita el texto.

Asimismo, Portes exhortó a los creadores de contenido concluir con esta práctica.