“Vi mi vida pasar”: Natalia Jiménez tras la falla de dos aviones en pleno vuelo

La artista española radicada en México Natalia Jiménez vivió susto tras la falla de dos aviones en pleno vuelo.

Mientras viajaba con su equipo de trabajo a bordo de un jet privado hacia Fresnillo, Zacatecas, la cantante tuvo que aterrizar de emergencia y esperar una segunda aeronave, que también falló.

"Yo estaba muy lista para ir a Fresnillo, pero saliendo de aquí del aeropuerto, estábamos en el avión, y tuvimos un pequeño problema de despresurización de cabina, cuando ya estábamos en el aire, y tuvimos que dar la vuelta y regresarnos acá. Vi mi vida pasar, ahí dentro del avión, se puso muy feo", expresó Jiménez.

Más tarde, en otro clic, Jiménez se mostró preocupada y nerviosa durante el trayecto tras tomar un nuevo avión, el cual se calentó por problemas en la válvula presurizadora.

"Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, o sea tienen un problema en la válvula presurizadora del avión. Empezó hacer mucho ruido, se ha calentado mucho el avión y ha empezado a salir humo, sonó la alarma y se puso terrible", explicó.

"Estamos todo bien, pero yo estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar", dijo evidentemente emocionada.

La exintegrante de La Quinta Estación sufrió el imprevisto en el viaje aereo después de despedir a su amigo, el cantautor y compositor colombiano de música popular Yeison Jiménez, quien murió en enero a los 34 años cuando la avioneta privada en la que viajaba se estrelló poco después de despegar.

Natalia y Yeison se conocieron en "La Voz Kids Colombia" en 2021, desde entonces forjaron una estrecha amistad.