Muere el actor de doblaje Carlos Becerril, voz en español de ‘Cars’, ‘Dragon Ball’ y ‘Los Simpson’

El actor de doblaje mexicano Carlos Becerril, conocido por el personaje de Chick Hicks en la película animada de Disney "Cars", murió a los 90 años, según confirmó su nieto, Emiliano Montaño.

“Hoy es uno de los días más duros de mi vida, te me has ido, abuelito. Me harás falta toda mi vida”, escribió Montaño.

Becerril, quien también trabajó en "Los Picapiedra", "Dragon Ball" y "Los Simpson", inició su carrera en el teatro y las telenovelas, pero a mediados de los años 50 se introdujo al mundo del doblaje.

Según El Heraldo México, Becerril fue la voz recurrente de Dustin Hoffman en películas como "Los Fockers", "Los hijos de la calle", "Epidemia", "Héroe por accidente", "Negocios de familia", "Rain Man", "Tootsie", "Kramer vs Kramer" o "El graduado". También hizo la voz de Robert de Niro en películas como "Asesinos de élite", "Hombres de honor", "Jackie Brown" o "El Francotirador".