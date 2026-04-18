Lo que hay que saber sobre la detención del cantante D4vd por el asesinato de una adolescente

Siete meses después de que el cuerpo de una niña de 14 años fuera encontrado en la camioneta remolcada de D4vd , el cantante de pop alternativo ha sido arrestado bajo sospecha de haberla asesinado , dijeron las autoridades.

La policía de Los Ángeles informó que los detectives arrestaron el jueves a David Burke, de 21 años, bajo sospecha de asesinato en la investigación del homicidio de Celeste Rivas Hernández. Las autoridades no habían identificado públicamente a Burke como sospechoso hasta su arresto. Se espera que los investigadores presenten el caso a la fiscalía el lunes, según la policía. Los abogados de Burke han declarado su inocencia.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre el caso:

El cantante fue arrestado, pero actualmente no enfrenta cargos.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles declaró en un comunicado que está al tanto del arresto y que su División de Delitos Graves revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

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Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter recalcaron que Burke solo ha sido detenido bajo sospecha, que no se ha presentado ninguna acusación formal ni se ha interpuesto ninguna denuncia penal.

“Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte”, declararon los abogados defensores. “Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida a los 13 años.

La familia de la alumna de séptimo grado denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Su cuerpo, ya sin vida, fue hallado el 8 de septiembre en un Tesla Model Y aparentemente abandonado, remolcado desde un exclusivo barrio de Hollywood Hills, un día después de que hubiera cumplido 15 años. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años al momento de su muerte.

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Según documentos judiciales, los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de vehículos encontraron una bolsa para cadáveres «cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición». Los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos. Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles descubrieron que los brazos y las piernas habían sido amputados, según los documentos judiciales. Se encontraron partes del cuerpo desmembradas dentro de una segunda bolsa negra debajo de la primera. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte.

En noviembre, la policía impidió que la oficina forense hiciera públicos los resultados de la autopsia.

Cantante popular entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi.

D4vd, que se pronuncia “David”, se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Tras firmar con Darkroom e Interscope Records, D4vd lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo trabajo, “The Lost Petals”, en 2023.

D4vd declaró en una entrevista el año pasado que recibió educación en casa tras mudarse de Nueva York a Texas a los 8 años y que, si bien aprecia el arte de Houston y Nueva York, su arte se formó más gracias a internet.

“Yo era un niño muy conectado a internet. Internet es, sin duda, mi hogar”, dijo, explicando que se conectaba todos los días para hacer sus tareas escolares, componer canciones y vídeos, y publicar en redes sociales. “Mi barrio era Instagram y la sociedad, internet”.

Cuando se encontró el cuerpo de Rivas Hernández, D4vd estaba de gira promocionando su primer álbum de larga duración, "Withered", y "Locked & Loaded", el primer himno oficial de Fortnite, en el que colaboró con Epic Games, acababa de ser lanzado. Los dos últimos conciertos de la gira en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles, fueron cancelados, al igual que la gira europea que debía comenzar en Noruega.

Se revela la investigación secreta del gran jurado después de que la familia de la cantante se opusiera a testificar.

El cantante estaba siendo investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles en relación con la muerte de Rivas Hernández. La existencia de la investigación —y la designación de D4vd como objetivo— se reveló cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción ante un tribunal de Texas contra las citaciones que les exigían testificar. La Associated Press obtuvo en febrero documentos del caso que habían permanecido sellados en California, donde la investigación del gran jurado se había mantenido en secreto. El Tesla Model Y de 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados, según consta en los documentos judiciales presentados por la fiscalía.