La actriz Gisella Aboumrad pide apoyo económico en redes para cubrir los gastos médicos de su madre

La actriz mexicana Gisella Aboumrad, conocida por las telenovelas "La suerte de Loli" y "Sin senos sí hay paraíso", se sinceró sobre la difícil situación familiar que está atravesando.

A través de sus redes sociales, Aboumrad pidió el apoyo económico de sus seguidores tras asumir de manera exclusiva los gastos de vida y médicos de su madre, quien ha perdido movilidad en su cuerpo a causa de los mini derrames cerebrales que ha sufrido recientemente.

“Mi madre ha estado luchando contra la enfermedad renal durante los últimos tres años, y recientemente, después de sufrir varios mini derrames cerebrales, perdió su movilidad. Como su única hija, he asumido la responsabilidad de todos sus gastos de vida y médicos, especialmente desde que perdimos su seguro privado debido a su edad. Ha sido un viaje desafiante, pero estoy decidido a hacer todo lo posible para apoyarla”, explicó Aboumrad.

“Los fondos recaudados se destinarán directamente a facturas médicas, terapia y equipo médico esencial para ayudar a mi madre a recuperar algo de independencia y comodidad. Cada contribución marcará una diferencia real en su recuperación y vida diaria, y estoy profundamente agradecida por cualquier apoyo durante este momento tan difícil”, añadió en el mensaje.

“Nunca imaginé que estaría en esta situación, especialmente después de mi propia recuperación de la reconstrucción renal debido al cáncer. Ahora, me enfrento a este nuevo desafío junto a mi mami, y estoy buscando ayuda con amigos y mi comunidad. Gracias por su amor, sus oraciones y su apoyo. Que Dios te bendiga siempre”, concluyó.

Aboumrad publicó en sus historias de Instagram el enlace de su cuenta de recaudación de fondos de GoFoundMe, donde ha recibido 1,923 dólares de US$3000 como meta inicial.

Se recuerda que Aboumrad también se destacó en la primera temporada del reality de convivencia "La casa de los famosos", de Telemundo.