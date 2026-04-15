Chelsy responde a acusación de ser la causante de un divorcio: “Ese sonido nadie lo quiere”

La cantante y actriz Chelsy Bautista se pronunció sobre la acusación de ser la tercera en discordia en la relación de Luinny Corporán y su esposa, Karina López.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Bautista mostró cómo el rumor de su supuesto vínculo sentimental con Corporán escaló a partir del comentario de una persona que "se inventó una calumnia sin tener ninguna prueba".

Asimismo, la hija de Cheddy García reveló que pensó tomar acciones legales por difamación, pero decidió no hacerlo "porque tengo pronto un viaje a China muy productivo para mí".

La artista urbana explicó que con el clic busca crear conciencia con relación al daño que puede causar una mentira.

"El que calla otorga y mientras yo estoy aquí callada para no darle visibilidad, las otras plataformas y la gente ya le está dando la visibilidad", dijo.

"Esto no se trata de si yo soy la santa, si yo soy la más mala de todas, esto se trata de cómo a cualquier persona le pueden embarrar la reputación de cualquier persona. Al final, después que levantó su calumnia y está de jablador buscando sonido, él pide disculpas con su carita muy linda y yo quedo ahí embarrada con 60 titulares en YouTube, como si fuera real", afirmó.

"Como si yo tengo necesidad de estar con un hombre casado y ese sonido nadie lo quiere. Entonces, cualquier sucio puede venir a embarrar tu reputación porque le nace, mientras tanto yo tengo que quedarme callada", concluyó.