Honras a Carlos Batista Matos, despedido en Funeraria Blandino entre lágrimas y flores blancas

Familiares y amigos del periodista y comunicador Carlos Batista Matos se concentraron desde la tarde de este martes en la funeraria Blandino, de la Abraham Lincoln, para rendirle las honras fúnebres correspondientes. Un ambiente marcado por la tristeza y el llanto de sus familiares rodea las Salas A y B, en donde yace el cuerpo sin vida del también escritor, quien falleciera el pasado lunes en su residencia del sector El Vergel mientras dormía. Velando su cuerpo, junto al ataúd, rodeado de coronas de flores blancas, se acomodaron sus familiares, amigos y allegados.

Batista Matos, quien murió a los 75 años de edad, era padre de cinco hijos: Carlos Batista Jr. Karla, Karina, Belkis Merie y Emely Batista.

Su exesposa Carolina Valenzuela, madre de sus hijas Karla y Emely (esta última fue quien lo encontró sin vida al mediodía del lunes), lloraba con pesar, y es que aunque hacía años que no eran pareja, ella siempre se encargó de ocuparse de cuidar de la salud del periodista.

De igual manera lo hacía su amigo César de los Santos, quien tenía planeado llevarlo a Miami, en los próximos días, para ser atendido por sus problemas de salud. Batista Matos padecía de diabetes y tenía un marcapasos en su corazón.

A la funeraria también llegó llorando y muy afectada la merenguera Belkys Concepción, con quien estuvo casado y con quien procreó a Belkys Merie.

“Carlos dejó un gran legado, me dejó a mí mi mayor regalo, que es mi hija y él seguirá vivo a través de ella”, dijo Belkys a los periodistas en la funeraria.

Nelly Batista, una de las hermanas del fallecido periodista, igual llegó a la funeraria envuelta en llantos.

En el lugar se vio a su inseparable asistente y amigo Fausto Parra, al igual que el empresario César de los Santos, otro de sus grandes amigos, quien también se le veía muy triste.

Marivell Contreras, Zoila Puello, Carlos de los Santos y Reyes Guzmán asistieron a despedir a Carlos Batista en la funeraria Blandino.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

Presentes en la funeraria estuvieron el artista Raúl Grisanty, los humoristas Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Félix Peña; el abogado Julio Cury; los periodistas Zoila Puello, Reyes Guzmán, Ruddy González, Juan Carlos Albelo, Eury Cabral, José Tejada Gómez, José Antonio Aybar, Jenny Polanco, Dania Goris y Marivell Contreras.

La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Marivell Contreras, comentó que su colega deja un “legado imborrable” y de una carrera marcada por capacidades extraordinarias que convirtieron cada uno de sus trabajos en verdaderas lecciones de ejercicio periodístico.

Para Raymond Pozo este martes no fue igual: “Hoy, cuando fuimos a grabar el programa no teníamos el mismo ánimo porque al no encontrarlo (en los estudios de Color Visión) fue doloroso para nosotros”.

En la funeraria también dijeron presente Ángel Laureano , director general de Color Visión; Marino Guzmán, Eriko Zapata, Brenda Sánchez, Idelsa Nùñez y Chino Méndez.

“Carlos fue mi mentor”, expresó Zoila Puello al resaltar que su colega y amigo le mostró el camino que debía seguir en el periodismo y que al morir dejó una impronta del buen ejercicio periodístico.

La comunicadora y diputada Selinée Méndez resaltó el rol jugado en la televisión por “El Hombre más Caro” y que es una “responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a que este tipo de televisión no desaparezca en nuestro país”, refiriéndose al estilo único que impuso Batista, conocido como “El Hombre más Caro”.

EL PERSONAJE

Los amigos y compañeros de Batista Matos, resaltaron sus cualidades y algunos recordaban cómo su personaje del “hombre más bello” y el “hombre más caro” solo era un recurso con el que bromeaba constantemente sobre sus gustos por las corbatas, la ropa costosa y sus lujosos viajes alrededor del mundo.

Sin embargo, detrás de ese personaje brillaba su maestría en el periodismo de entretenimiento, área en la que dejó numerosos escritos periodísticos en el desaparecido periódico Última Hora, así como en sus libros “Historia y evolución del merengue” y “Bachata: historia y evolución”.

También logró un espacio estelar en la televisión, primero junto a Magda Florencio en “Día a Día”, que se transmitió entre 1988 y 1994 a través de Rahintel (canal 7), y luego en el legendario programa “Con los famosos”, que inició sus emisiones en 1998 por Color Visión (canal 9).

Nativo de Vicente Noble, en la provincia Barahona, inició su carrera en la comunicación en El Caribe y luego en Última Hora, desempeñándose como editor de la sección de espectáculos, de la revista “La Tarde Alegre” y de su columna “Escenario”, que le generó respeto en la sociedad dominicana.

Además de la comunicación, probó el camino de la política. En 2010, el periodista fue regidor en la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005.

El cuerpo de Batista Matos permanecerá expuesto en la Funeraria Blandino este miércoles de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El jueves 16, a las 9:30 de la mañana se hará la misa de cuerpo presente, a las 10:30 se trasladará al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a las 11:30 al Bulevar de las Estrellas, en la avenida Winston Churchill, y a la 1:00 será el sepelio en el Cementerio Puerta del Cielo.