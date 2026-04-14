Exponente de música urbana entabla demanda federal contra Raphy Pina

Un cantante de música urbana radicó el lunes una demanda federal contra el productor musical Rafael A. Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, dueño de la empresa Pina Records, por presunto incumplimiento de contrato.

Según la demanda, Juan Antonio Ortiz García, conocido como “Sir Speedy”, alegó que Pina emplea una “red de violencia e intimidación callejera” para silenciarlo, mientras a nivel corporativo utiliza varias entidades para evadir responsabilidades contractuales.

El documento menciona que Pina, además, “se apropió de la propiedad intelectual de la obra del demandante al hacer que al menos una de las composiciones musicales de este se registrara en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos a nombre de Pina como autor, omitiendo por completo al demandante, a pesar de que este era coautor de la obra”.

Sir Speedy también alegó que el productor musical no le pagó regalías y nunca emitió estados financieros “para esconder la explotación y las ganancias de su obra”.

“Los demandados continúan - abierta y continuamente - explotando las grabaciones y composiciones del demandante a través de plataformas digitales modernas , incluyendo servicios de streaming, generando un flujo de ingresos que activan las obligaciones recurrentes con el trabajo del demandante”, continúa la medida.

Aunque la demanda no ofrece un número exacto del dinero que Pina presuntamente le debería a Ortiz García, si se mencionó que la cuantía excede los $75,000.

El documento incluye entre los demandante a Pina, su empresa RAP Records, mejor conocida como Pina Records, World Music Latino Corp, otra compañía del productor, una empresa adicional que no pudo ser identificada y un sujeto adicional que tampoco fue identificado pero que se alega participó de las acciones alegadas también.

El pasado 1 de abril, Pina fue demandado por $1 millón en ese mismo tribunal por un presunto incidente a bordo del yate “Pinarazzi” que terminó con la amputación de un dedo.