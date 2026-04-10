Desde Rubby Pérez, Johnny Ventura o Celia Cruz, figuras fallecidas que siguen activas en redes sociales

Aunque han partido físicamente, numerosas figuras emblemáticas de la música, el cine, los medios de comunicación y el entretenimiento en sentido general continúan presentes en la vida cotidiana de sus seguidores a través de sus redes sociales, espacios que hoy funcionan como memorias de su legado y canales de impacto colectivo.

En la era digital, las redes sociales han cambiado la forma en que se preserva la memoria de las figuras públicas. Aunque estos artistas ya no están físicamente, sus perfiles continúan activos, recordando que su música, su voz y su influencia siguen presentes en la sociedad y en la cultura popular.

Rubby Pérez, Johnny Ventura, Celia Cruz, Freddy Beras Goico, Selena Quintanilla, José José y Juan Gabriel y otras tantas figuras fallecidas siguen activas en redes sociales.

Merenguero dominicano Rubby Pérez fallecido el 8 de abril de 2025.Fuente externa

Uno de los casos más recientes es el del merenguero Rubby Pérez, quien falleció el 8 de abril de 2025 tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, mientras ofrecía una presentación artística.

Desde su fallecimiento, sus plataformas digitales continúan activas con mensajes, homenajes y recordatorios de su trayectoria musical, manteniendo vigente su conexión con el público.

Otro ejemplo es el del legendario merenguero Johnny Ventura, conocido como “El Caballo Mayor”, quien murió el 28 de julio de 2021 tras sufrir un ataque cardíaco. A pesar de su partida, sus redes sociales siguen difundiendo contenido sobre su música, actividades conmemorativas y mensajes de su familia y seguidores, reafirmando su influencia en la cultura dominicana.

Freddy Beras Goico, productor de televisión, falleció 18 de noviembre de 2010.Archivo LD

Asimismo, el recordado comunicador y humorista Freddy Beras Goico, fallecido el 18 de noviembre de 2010 luego de una batalla contra el cáncer, continúa siendo una figura presente en el ámbito digital. Sus cuentas y contenidos siguen siendo utilizados para recordar su legado social, su trabajo en la televisión y su compromiso con las causas humanitarias.

OTROS CASOS

Más recientemente, el mundo de la música latina también despidió al salsero Willie Colón, quien falleció el 21 de febrero de 2026, a los 75 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

El fenómeno no es exclusivo del país. A nivel internacional, varias estrellas de la música latina mantienen perfiles digitales que siguen generando interacción y homenajes.

La llamada “Reina del Tex-Mex”, Selena Quintanilla, asesinada el 31 de marzo de 1995, continúa siendo una de las artistas fallecidas con mayor presencia digital.

Sus cuentas oficiales publican contenido conmemorativo, lanzamientos especiales y mensajes dirigidos a nuevas generaciones de fanáticos.

Celia Cruz murió el 16 de julio de 2023, hace casi 23 años.Fuente externa

Por igual, la cuenta de Instagram de la salsera cubana Celia Cruz, fallecida el 16 de julio de 2003, sigue activa y es gestionada para mantener vivo su legado. Publica con frecuencia, incluyendo videos y fotos, con el objetivo de preservar la memoria de “La Reina de la Salsa”. También tiene presencia en Facebook bajo el nombre “Celia Cruz | New York NY - Facebook.

Además se destaca el cantautor mexicano Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de 2016, cuyas redes sociales permanecen activas y son utilizadas para difundir aniversarios musicales, reediciones y homenajes a su carrera.

El cantante mexicano José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en Miami, Estados Unidos, a los 71 años de edad. Padecía un cáncer de páncreas.

Otro caso es el del reconocido intérprete romántico José José, quien murió el 28 de septiembre de 2019 en Estados Unidos. Sus plataformas digitales siguen siendo un punto de encuentro para seguidores que recuerdan su legado artístico.

Más recientemente, la cantante mexicana Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en Veracruz. Desde su muerte, sus cuentas continúan publicando mensajes y recordatorios de su carrera musical.