Yuzzulka, hija de Rubby Pérez, reflexiona sobre cumplir años el 8 de abril: “Hoy decido dejarte descansar”

"Hoy no es un día fácil, hoy salí a caminar", compartió Yuzzulka Pérez, hija del fenecido artista Rubby Pérez, como parte de su reflexión sobre el 8 de abril, su fecha de su natalicio, que coincide con la tragedia de la discoteca Jet Set, donde murió su padre.

Yuzzulka decidió recordar al merenguero con amor, pese a saber que no volverá a recibir una llamada de cumpleaños de su parte, según publicó en su cuenta de Instagram.

"Hoy es mi segundo cumpleaños sin recibir tu llamada. Mientras caminaba, pensaba: ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Voy a crear más dolor, más tristeza, o voy a crear y transformar todo esto en amor?", afirmó.

"Hoy decido recordarte desde el amor, desde el recuerdo hermoso, desde la paz", continuó.

"Hoy, más que conmemorar la tristeza, recuerdo que tienes un año en un mejor lugar", añadió.

En julio de 2025, tres meses del fatídico suceso, Yuzzulka inició ese proceso de sanación al felicitarse a sí misma, como si lo hiciera su progenitor.

"Hoy damos gracias a Dios juntos. Hoy te escucharé cantando esa canción que hiciste para mí y me cantabas en cada cumpleaños", dijo.

"Hoy te escucho cantar y felicitarme en mi corazón. Hoy te siento aquí", indicó.

"Hoy decido dejarte descansar", concluyó.