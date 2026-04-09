Tania Medina y el cantante Lemar confirman su noviazgo

La doctora Tania Medina y el cantante venezolano Lemar confirmaron su relación amorosa tras meses de rumores.

La revista People en Español informó por primera vez este lunes sobre el romance entre el ex integrante de Chiquito Team Band y la cirujana plástica, quien representó a La Romana en el Miss República Dominicana 2006.

Tras comentarios sobre su pasada relación, Lemar expone que se encuentra actualmente separado desde hace un tiempo, mantiene una relación respetuosa con la madre de su hijo y cumple activamente con sus responsabilidades como padre.

Al ser consultado sobre este aspecto, el artista expresó: “Es una etapa que manejo con mucho respeto. Prefiero no entrar en detalles y enfocarme en mi música y en lo que viene.”

Lemar cuenta con una trayectoria dentro de la salsa de más de una década, formando parte de reconocidas agrupaciones como Los Adolescentes y Chiquito Team Band, donde interpretó éxitos como “Si quieres” y “Perdóname”, antes de iniciar su carrera como solista en 2025.