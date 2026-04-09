Jennifer Ventura: “Hay un Dios que tiene una forma de hacer justicia y con esa me quedo”

La modelo Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo 2025, decidió tomar un descanso de las redes sociales tras reflexionar sobre los ataques que sufrió en el certamen, en medio del luto por la muerte de su madre, la ingeniera Roselin Marte Nova.

Al cumplirse el primer año de la tragedia de la discoteca Jet Set, donde murió su progenitora, la reina de belleza prometió "cerrar este capítulo para el público" y "dejarte descansar", confesando que "está en paz" por haber hecho "todo lo que pude con ella en vida", por lo que solo espera que Dios haga justicia por el hecho que dejó un total de 236 víctimas fatales.

"Aunque todavía la justicia por este caso no se ha concluido, hay un Dios que tiene una forma extraordinaria de hacer justicia y con esa me quedo, lo viví por todo mi proceso en el Miss República Dominicana hasta el Miss Universo y estoy segura que todos los que perdimos un ser querido también veremos esa justicia divina suceder", afirmó Ventura.

Además de los mensajes en sus historias de Instagram, la beldad dominicana también compartió un video del 25 de diciembre de 2024 donde aparece leyendo una carta y, como parte de su regalo de Navida, le promete a su madre participar en el concurso.

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Asimismo, señaló que recibió "un odio no merecido" y fue víctima de especulaciones mientras trabajaba para lograr ganar la corona y cumplir su próposito de transformar el dolor en ejemplo para otros. Así, recalcó que "el que me sigue de hace un año sabe que todo esto empezó por ella".

También escribió en una publicación: "Gracias mami porque fuiste mi mayor motivación para poder concluir un sueño que pensé que nunca lograría vivir y no solo lo viví, logré marcar vidas porque tu pérdida me enseñó hacer fuerte aunque no quisiera, me enseñó que cuando te mantienes firme a tus ideales, a tus valores, tarde o temprano el tiempo te dará la razón y lo que mereces".