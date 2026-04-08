Rubby Pérez recibe poca o ninguna muestra pública de los merengueros en primer aniversario de muerte

Es notable la ausencia de reacciones públicas de los merengueros, amigos y colegas de Rubby Pérez, en este día que se conmemora el primer año de la muerte de 236 personas que quedaron sepultadas en los escombros de la discoteca Jet Set.

Un recorrido por las redes sociales de los merengueros más populares mostró un silencio y una ausencia de recuerdos sobre la tragedia y, en particular, de “La voz más alta del merengue”.

Los Instagram de Héctor Acosta, Los Hermanos Rosario, Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Toño Rosario, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, Pochy Familia, Kinito Méndez, Eddy Herrera y José Virgilio Peña Suazo, Silvio Mora, entre otros, no tocaron el tema.

Tímidamente Sergio Vargas y Fernando Villalona se limitaron a compartir en sus historias de su cuenta de Instagram el nuevo video de Rubby Pérez, creado con la IA, interpretando “Color de rosa”, canción que cantaba al momento del derrumbe.

Jossie Esteban también subió una historia con un corazón recordando las víctimas de Jet Set, de manera genérica, sin enfatizar en Rubby Pérez.

En cambio, Fefita La Grande hizo una publicación en donde compartió el video del grupo cristiano Barak, con la interpretación “Todo va a estar bien”, en los pasados Premios Soberano, durante el homenaje “In memoriam”.

“Solo diré que el 8 de abril es una fecha recordada para siempre en nuestros corazones. Dios tenga misericordia de nosotros y de cada una de las familias. Que Dios lo bendiga siempre”, escribió la merenguera típica sin especificar sobre la muerte de Rubby Pérez.

WILFRIDO LE ESCRIBE MERENGUE

Sin embargo, el maestro Wilfrido Vargas compartió la canción “Eternamente Rubby”, un tributo a Rubby Pérez. Wilfrido fue uno de los principales mentores del artista en la década de los 80, orquesta en donde Rubby grabó los éxitos “El Negro” y “Volveré”.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó en un comunicado de prensa.

“Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó Vargas Con autoría, arreglo y música de Wilfrido Vargas, cada verso se levanta como un testimonio de admiración, pero también como un acto de amor que trasciende la ausencia.

Este tributo apuesta no solo recordar al artista, sino conectar emocionalmente con su legado, buscando que las nuevas generaciones descubran la grandeza de Rubby Pérez, mientras quienes crecieron con su música encuentran un espacio para sanar.

RAFELY ROSARIO SÍ

También Rafely Rosario interpretó un canción en homenaje para Rubby Pérez, "con mucho amor", según se aprecia en su Instagram.

En su post de este miércoles el joven merenguero escribió: "Rubby, siempre vivirás en el corazón de cada dominicano! Te extrañamos".

En cambio, Carlos Alfredo Fatule escribió una canción para las víctimas y afectados por la tragedia. El artista comparte un video en donde interpreta la canción tocando el piano y escribió “Volaré sin Alas está dedicada con mucho cariño a todo aquel que todavía siente dolor e impotencia por las pérdidas de seres queridos valiosos para que reciban un fuerte abrazo de consuelo pero sobre todo que sepan que llegará el día que volaremos sin alas al encuentro eterno junto Dios en el cielo!!!