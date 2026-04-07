Kenia Os dona a la cuenta hospitalaria de la madre de Kimberly Loaiza

El reciente gesto de la cantante Kenia Os, quien realizó una donación a la cuenta hospitalaria de la madre de Kimberly Loaiza, ha llamado la atención en redes sociales, no solo por lo inesperado, sino por el contexto de distanciamiento que durante años ha existido entre ambas figuras. La acción fue interpretada por muchos como un acto de empatía que trasciende cualquier diferencia personal, en un momento delicado para la familia de la influencer.

La mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, fue hospitalizada de emergencia y estuvo en terapia intensiva debido a una infección grave que generó abscesos, lo que la llevó a estar intubada y en coma por varios días, complicando seriamente su estado de salud.

Stefanny Loaiza, hermana de Kimberly, destapó el problema familiar que hay entre su hermana, ella y sus padres por culpa de Juan de Dios Pantoja, esposo de su hermana, a quien tacha de manipulador y de ser el causante de que su hermana se haya alejado de la familia, y de que su madre esté sufriendo tanto.

Aunque ni Kimberly ni Kenia han expresado algo al respecto, Steff Loaiza sí lo hizo a través de un video en el que aparece llorando y agradece el gesto de Kenia Os, quien durante mucho tiempo, en el pasado, fue amiga de su hermana.

"Acabo de recibir una llamada del hospital que habían recibido un pago de un millón y medio e pesos, que era parte del equipo de Kenia Os , entonces me da mucho sentimiento, no sé por qué....", expresó mientras se cubría el rostro.

Le agradeció a Kenia el gesto y ofreció su ayuda; confesó que no sabía qué más decir.

"Estoy muy agradecida, muchas gracias, la vida y Dios te lo va a recompensar, y cualquier cosa estoy a tu disposición si necesitas algo de mi , lo p9oco que pueda dar, muchas gracias, te mando un abrazo Kenia, no tengo palabras".

En redes, el apoyo económico ha sido visto como una señal de humanidad frente a una situación de salud; para los seguidores de ambas, el gesto rompe con la narrativa de rivalidad que marcó la historia, para muchos podría ser el primer paso hacia una reconciliación.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os?

La relación entre Kimberly Loaiza y Kenia Os comenzó como una amistad cercana dentro del entorno digital que ambas compartían. Hacia 2018, Kenia se integró al equipo de la también influencer y cantante, participando de manera constante en sus contenidos y conviviendo con ella y Juan de Dios Pantoja. La colaboración impulsó la popularidad de Kenia, y durante un tiempo el público las percibió como un dúo sólido dentro de la escena de creadores en México.

Sin embargo, en 2019 la dinámica cambió abruptamente. Kenia Os dejó de aparecer en los videos y se alejó del llamado “team”, lo que dio pie a especulaciones sobre conflictos personales y laborales. Con el paso de los meses, la propia creadora dejó entrever desacuerdos relacionados con su libertad creativa y su permanencia dentro del grupo, lo que marcó el inicio de una ruptura definitiva.

La polémica escaló cuando surgieron acusaciones sobre la filtración de contenido íntimo manipulado que afectó la imagen de Kenia Os. Aunque las señalamientos apuntaron de forma indirecta a personas cercanas al círculo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, ellos negaron cualquier responsabilidad. El conflicto se intensificó en redes sociales, dividiendo a los seguidores de ambas figuras.

A partir de entonces, cada una continuó su carrera por separado y se consolidaron como figuras relevantes en el entretenimiento digital. Pese al paso del tiempo, no ha habido un acercamiento público entre ellas, y su distanciamiento permanece como uno de los episodios más comentados en la historia reciente de influencers en México.