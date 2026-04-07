Celinee Santos y Jennifer Colón se enfrentan en “La casa de los famosos” tras polémica en Miss Universo

La dominicana Celinee Santos y la puertorriqueña Jennifer Colón, quienes participaron en el certamen de Miss Universo en el año 2024, se enfrentaron este lunes en “La casa de los famosos 6”, por primera vez desde la polémica que protagonizaron durante la competencia.

Colón llevó su disgusto con Santos hasta la sexta temporada del reality de Telemundo por el desfile que la exMiss República Dominicana realizó frente a ella cuando posaba para una foto hace casi dos años.

En el nuevo segmento del reality, Santos recibió a través de una pantalla a Colón, quien presumió haber llegado al top 12 siendo madre de dos niños mientras que su contrincante no pasó del top 30.

Asimismo, acusó a Santos de generar conflictos con las demás candidatas y no respetar las reglas del concurso de belleza.

Por su lado, Santos admitió haber madurado a lo largo de este tiempo y que prefería olvidar cualquier percance que haya tenido. Además, le recordó a Colón que “a diferencia de ti, yo nunca he ido a una entrevista a hablar de ninguna de mis compañeras”.