Isabella Ladera y Hugo García esperan un niño.

La influencer venezolana Isabella Ladera anunció este lunes que espera un niño con el peruano Hugo García.

"Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios", escribió Ladera en una publicación en su cuenta de Instagram junto a varias fotos donde muestra su avanzado embarazo.

En la publicación, Ladera aparece en compañía de su primogénita y de García, con quien confirmó su noviazgo en octubre de 2025.

En febrero, Ladera reveló que se convertiría en madre por segunda vez.

La modelo tuvo a su hija, Mía Antonella, de 6 años, con el influencer puertorriqueño Isander Pérez.