Tekashi 69 sale de prisión presumiendo autógrafo de Nicolás Maduro

El rapero estadounidense de origen mexicano Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69, salió de prisión tras pasar tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) por haber violado su libertad condicional.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista urbano apareció saliendo de la cárcel federal mostrando un muñeco de Bob Esponja de peluche autografiado por Nicolás Maduro, quien en enero fue capturado y trasladado a Nueva York por cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas.

“Mira, Maduro lo firmó”, expresó a su salida de prisión. “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.

Antes de arresto, el intérprete de “Bebé” afirmó con orgullo que conocería al presidente de Venezuela y a Luigi Mangione, acusado de asesinato al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024.

Se recuerda que hace unos meses se rumoreó que Tekashi había muerto en la cárcel durante una pelea.