Luz García encontró un nuevo amor, según comenta el Listín Diario, con Edwin Rodríguez. Ya son tres los nombres conocidos con los que se le ha vinculado sentimentalmente. Por lo menos, este empresario se ve más joven que el padre de su hijo. Lo cierto es que resulta interesante ver a Luz García en una etapa de felicidad; luce en su mejor momento, joven, bella, elegante y con un programa de televisión que se mantiene firme en la preferencia del público.

Roberto Rodríguez dirige desde hace décadas la "Súper Semana Santa 20226".

AL SERVICIO DE LA VIDA, GRUPO MEDRANO

Desde el jueves 2 de abril se inicia la tradicional “Súper Semana Santa”, transmitida por 20 estaciones de radio en todo el país. Este espacio, con 39 años al aire, se ha convertido en una referencia obligada para orientar a la ciudadanía, especialmente a quienes se desplazan hacia distintos puntos del territorio nacional durante la Semana Mayor.

Roberto Rodríguez, quien dirige la cadena del Grupo Medrano, es un profesional de la comunicación con una voz impecable y una gran capacidad creativa. Es ampliamente conocido en el país, y en La Vega, su ciudad natal, es muy apreciado por su constante interés en impulsar el turismo y el desarrollo local.

RESTAURANTE

Puros y Carnes es un reconocido restaurante ubicado en la carretera Luperón, en Santiago de los Caballeros. Su propuesta gastronómica gira en torno a carnes de alta calidad: ternera ahumada, costillas de cerdo y otras delicias, acompañadas de cervezas bien frías y una oferta de cigarros que completa la experiencia.

Su propietario, José Rosa, una persona muy afable, parece estar cosechando buenos resultados, ya que el negocio sigue expandiéndose con nuevas sucursales en Los Jardines Metropolitanos y Tamboril.

COMENTARIO

En los últimos tiempos, en Santiago de los Caballeros han abierto numerosos restaurantes de todos los niveles. Sin embargo, surge la inquietud de si el alto costo de la vida está limitando el acceso a muchos de estos lugares. Tras el reciente discurso del presidente Luis Abinader, todo parece indicar que habrá que hacer sacrificios, y que salir a disfrutar podría convertirse en un lujo reservado para unos pocos, dejando a la clase media con menos opciones.