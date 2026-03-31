Hombres y mujeres de fe en el mundo artístico

Antes de que Antonio Banderas formara parte de la actividad pública, su vida siempre estuvo muy ligada al catolicismo. El cine lo llevó a la fama y el actor español nunca dejó de asistir a las actividades de la iglesia, especialmente en Semana Santa. Este pasado Domingo de Ramos, los medios se hicieron eco de su acostumbrada participación en su natal Málaga, al sur de España, durante la procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas. Él ha dicho que la Semana Santa le une a su tierra, a sus raíces y a su identidad.

Sin temor, el mundo artístico ha contado con las revelaciones de famosos hollywoodense como Mel Gibson, Mark Wahlberg, Jim Cavinzel, Nicole Kitlma, All Pacino, Andy Garcia, Shia Lebeput o Katherine Zata Jones que han profesado su fe en el cristianismo.

También lo han hecho el artista mexicano Emmanuel, el actor y activista Eduardo Verástegui, el actor de telenovelas William Levy, el cantante Carlos Baute y el actor español Jaime Lorente.

Aunque lucen convincentes, de alguna manera todos se han enfrentado a las críticas o cuestionamientos abiertos de parte del público tras confesar sus creencias espirituales y expresar de manera abierta su fe en Dios.

Este 2026 el actor Jaime Lorente, ‘Denver’ en la exitosa serie ‘La Casa de Papel’ sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez de religión. “Como muchos de vosotros, yo también he pasado por procesos duros y he vivido mi proceso de oscuridad, de tristeza, de miedo, hasta que un día, en mitad de ese dolor, tomé una decisión que no fue nada fácil, doblar la rodilla. Miré al cielo y dije: ‘Dios, sálvame’”, escribió para la App católica ‘Hallowapp’, con la que colabora.

Desde hace años el actor estadounidense Mark Wahlberg ha compartido con sus seguidores su amor al catolicismo, confesando que nunca ha dejado de asistir a una misa dominical. “Si es necesario interrumpo la filmación, pero no dejo de ir a misa. Es mucho más importante que el trabajo”.

Wahlberg escribe mensajes de esperanza y destacando la importancia de la conversión. Enfatizó que nadie está más allá de la redención y que Dios conoce el corazón de cada persona. “Si alguien desea sinceramente cambiar su vida, puede lograrlo”.

También la Iglesia Católica registra grandes aserciones de conversiones de artistas famosos que gritan más allá de un testimonio o una predicación.

La historia reciente nos recrea una serie de realidades que se vivió durante la filmación de la película “La Pasión de Cristo”, 2004, de Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, quien dio vida a Jesucristo.

La película, que narra las últimas 12 horas de la vida de Jesús, fue un fenómeno mundial, recaudando más de 600 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, el rodaje dejó profundas cicatrices, físicas y emocionales, en Jim Caviezel, mientras su participación en la cinta marcaba un antes y un después en su vida y su carrera.

Jim Caviezel tenía precisamente 33 años cuando Mel Gibson le ofreció protagonizar “La Pasión de Cristo”. Este detalle lo interpretó como una señal para aceptar el rol. El rodaje resultó una experiencia que le llevó al límite, con un nivel de realismo que trascendía la pantalla y afectaba directamente a su cuerpo. “El sufrimiento fue real”, confesó el actor, refiriéndose a los numerosos accidentes que sufrió durante la filmación.

Zeny Leyva y familiaInstagram

EN EL PLANO LOCAL

Recientemente la actriz dominico cubana Zeny Leyva ha experimentado igual, aunque enfrentó señalamientos no esperados. Desde que decidió compartir su fe y publicar mensajes instructivos sobre el tema cristiano también vio cómo se le enjuició, sobre todo, cuando definió que su conversión venía del catolicismo.

Hace semanas publicó un post acompañado de un texto en donde expuso que no pudo dejar de sentir tristezas por algunos comentarios en sus publicaciones.

“Disculpen mi vulnerabilidad ante cámara, no es porque yo me haya sentido herida o atacada por alguien (aunque sé que estoy expuesta a eso), es que no puedo evitar sentir tristeza cuando veo que esa es la realidad de muchos de los que nos hacemos llamar “cristianos”, sean de la denominación que sean. Cuando el enfoque es imponer sus razones de prácticas y/o doctrinas como si fuera una competencia (y estoy hablando de todos, independientemente de la denominación), perdemos inmediatamente el rumbo que Jesús ha marcado para nuestras vidas”.

Sobre el tema abundó: “Sé que abiertamente estaré tocando, a partir de ahora, temas que tienen que ver con el catolicismo, pero no para imponer nada, sino para seguir (como hasta ahora) compartiendo mi camino de fe, y lo que voy descubriendo que anteriormente formaban parte de mis propias dudas. Como siempre, abierta a leerles, a compartir ideas, pero sabiendo quién soy”.

El merenguero y pastor cristiano Ramón Orlando durante una de sus visitas a Listín Diario.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

El siglo XX en RD

Murmuraciones y hasta censuras las padeció al llegar Ramón Orlando, cuando estando en la cima de su carrera gritó: ¡Aleluya!, confesando su amor al Señor y usando sus medios para predicar y hablar de la Palabra. Esto sin dejar a un lado el merengue secular. Ramón fundó su Iglesia Evangélica “La Iglesia de Cristo” hace más de 30 años.

Por igual, la conversión de Juan Luis Guerra fue noticia internacional. El astro dominicano alcanzaba la cúspide del éxito en 1995 cuando decidió hacer un alto en su carrera. Cristo le tenía otra misión.

Sus fanáticos quedaron atónitos y el país que musicalmente comenzaba a colarse en el mapa internacional, por el momento, vio truncado su ascenso.

En 1998 Juan Luis retomó su carrera con el álbum “Ni es lo mismo ni es igual” que supuso también su regreso a los escenarios, pero convertido y profesando su fe al mundo.

A su regreso el artista confesó que debido al estrés por lograr el éxito de golpe y las continuas giras le afectaron mucho psicológicamente, pues no lograba dormir sin tomar pastillas y sentía un gran vacío existencial, tanto que en 1995 decidió retirarse temporalmente de los escenarios. Según dice, sintió entonces la llamada de Dios, convirtiéndose al cristianismo, que supuso un giro total en su vida.

“Me faltaba paz, ni con todos los premios y reconocimientos podía estar tranquilo, sufría ataques de ansiedad horrorosos. Entonces acepté a Jesús y él vino a darme mucho más que paz, me dio vida en abundancia”, ha explicado el cantante en varias ocasiones.

Desde entonces el artista ha dedicado parte de su repertorio de sus éxitos con un contenido cristiano.

Otro de los fuertes testimonios locales lo tuvo el humorista Felipe Polanco Boruga, quien antes de encontrarse con el Señor sumía su vida en el alcohol, malhumorado y hasta trató de atentar contra su vida.

Fernando y Angelito Villalona, Jossie Esteban y Manny Cruz también cuentan entre los convertidos.