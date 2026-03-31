Los actores Diego Boneta y Renata Notni deciden terminar su relación de cinco años
Los actores mexicanos Diego Boneta y Renata Notni pusieron fin a su relación por "decisión mutua" tras cinco años juntos, según informó este lunes la revista Quién.
Durante su noviazgo, que salió a la luz en 2020, era común ver a la pareja apoyándose mutuamente. En 2021, la actriz halagó la actuación de su novio en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".
Asimismo, Notni acompañó a Boneta en el estreno de la película "El padre de la novia" (2022), donde interpretó a Adan Castillo.
Por su lado, Boneta no perdí tiempo para gritar al mundo su amor por Notni, con quien constantemente se le veía viajando a destinos como Manhattan, Cappadocia, Ibiza, Grecia y Francia.