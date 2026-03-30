Nikauly de la Mota y Miralba Ruiz recuerdan las propuestas que rechazaron en el Miss RD

El rumor sobre las ofertas que reciben las participantes de los concursos de belleza para ganar la corona ha sido confirmada por dos de sus exparticipantes: las comunicadoras Miralba Ruiz y Nikauly de la Mota.

Como parte de la serie de entrevistas que presenta "Trayectoria sobre los certamenes, la conductora de "Arriba y Alante" recordó cuando hace 34 años participó en el Miss República Dominicana 1992, bajo la gestión de Leonel Almonte, quien fue condenado por la quiebra del Banco Universal.

Entre lágrimas, Nikauly mencionó cómo una de sus compañeras (Yuly Ramírez) en forma de protesta se quitó la pieza superior del bikini y mostró sus senos sobre la pasarela mientras señalaba a Almonte diciendo: "Por tu culpa, desgraciado".

"Yo no sabía que ella ya había participado en otro concurso, o sea, yo lo sabía, pero no sabía que había tenido un evento con Leonel Almonte, ella se mete en ese concurso como de maldad, ella tenía un plan, nosotras durábamos hasta las 2 de la mañana hablando, pero ella a mí no me dijo nada", afirmó.

Asimismo, Nikaly dijo que el exbanquero la mandó a buscar y la citó en su dealer, donde le propuso ganar el certamen, tener vehículo, chofer y viajar en avión privado, como hacía con las demás concursantes.

"Esa misma noche yo sabía que yo no iba a ganar", indicó.

"Ya nosotros sabíamos, no la que ganó, otra, había negociado con él, porque ya la mandaban a buscar, ya tenía chofer, quedó segunda finalista", añadió.

El certamen nacional de 1990, bajo la gestión de Leonel Almonte, coronó a Rosario Rodríguez (Distrito Nacional) para Miss Universo y a Brenda Marte para Miss Mundo.

"Me llaman de cuarta finalista, ya yo sabía lo que venía, yo no me traumé tanto, primero me deja entrar a las cinco para quedar bien con el país y con el pueblo, pero ¿qué pasó? que mi mamá le dijo a la prensa que iba hacer una rueda de prensa para contar lo que era porque yo estaba dispuesta a decirlo", comentó.

Nikauly recibió el título de tercera finalista tras la amenaza de su madre, ya que según Leonel Almonte alegó que el jurado se había equivocado.

Miralba ruiz

En el caso de Miralba Ruiz, la productora y locutora confesó que el diseñador Jorge Diep, fallecido en el 2018, la invitó a conocer unos amigos para evitar gastos de concurso internacional después de quedar como Miss América Latina Dominicana en el Miss República Dominicana 1995.

"Él tenía unos amigos con lo que quería que yo saliera y yo no quería, entonces en un punto él me dijo: 'Vas a evitar a tu familia el gasto de ir a un concurso fuera'", contó Ruiz.

Ruiz recordó que Diep, quien era director del concurso nacional en ese momento, amenazó con demandarla si no asistía al certamen en Colombia al que debía ir bajo sus condiciones.

"Yo le dije: 'Entonces yo no te entiendo porque tú quieres que yo vaya, pero no quieres que mi familia me lo pague, pero si yo no lo hago así tú no quieres que se haga, entonces si no voy tú me demandas'", aseveró.

Señaló que Diep envió las fotos de Ruiz con el cabello largo y "muy blanca" y ella por "rebeldía" decidió córtarselo y teñirse de rubio y tomar sol un mes antes del viaje.

"Fue una de las veces que más insultos me han dicho en mi vida. Claro, eso se subsanó después, pero en ese momento fue muy difícil", admitió.