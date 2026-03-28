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Dulce maria 

Dulce María se convierte en madre por segunda vez

La artista compartió la noticia en sus redes sociales.

Dulce María y su familia

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Dulce María le dio la bienvenida a su segunda hija, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez.

La exRBD publicó la noticia en sus redes sociales junto a un tierno video mostrando las manitas de la nueva integrante de la familia a quien llamó Fernanda.

"Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica ", escribió.

La actriz y cantante anunció su segundo embarazo El 27 de octubre de 2025 a través de la revista Marie Claire.

De acuerdo a Univision, en enero de 2026, la intérprete de ‘Casi Algo’ reconoció que nunca se imaginó que estaría embarazada a sus 40 años. Incluso, aseguró que llegó a pensar que María Paula sería su única hija.

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