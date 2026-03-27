Una sorpresa llena de amor: Nadia Ferreira y Marc Anthony serán padres de una niña

Nadia Ferreira y Marc Anthony se muestran felices en las redes sociales por "la dulce espera" de una niña. La pareja compartió imágenes este viernes del avance del embarazo de su segundo bebé.

"Una sorpresa llena de amor... Dios mediante", escribieron de manera conjunta sobre un post en Instagram con un emoji color rosa y tres fotos.

En una de las imágenes, se ven ellos junto a su primogénito, Marco Antonio Jr., quien se prepara para asumir su nuevo rol como hermano mayor.

En las fotografías resalta unas zapatillas rosadas, cerca de su vientre, que denotan el sexo femenino de la criatura.

SOBRE LA RELACIÓN

La modelo paraguaya y el ícono de la salsa dieron a conocer sobre el estado de gestación el pasado 28 de enero de 2026, coincidiendo exactamente con la celebración de su tercer aniversario de bodas.

La noticia del embarazo fue compartida a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde Ferreira acompañó una fotografía de su entonces incipiente vientre con el mensaje: "Qué regalo tan grande nos da la vida, Dios es grande", describiendo el momento como una sorpresa llena de amor.

Desde el anuncio inicial, la ex Miss Paraguay ha deslumbrado en diversas apariciones públicas, mostrando la evolución de su embarazo.

El 19 de febrero, en Premios Lo Nuestro, Ferreira acaparó todas las miradas en la alfombra roja, donde lució un vestido que resaltaba su figura de embarazada.

Recientemente, el 21 de marzo de 2026, la pareja asistió a la gala de la fundación Maestro Cares en Miami, donde continuaron celebrando esta nueva etapa.

Para Marc Anthony, de 57 años, este será su octavo hijo. El cantante tiene una familia numerosa que incluye a sus frutos con Debbie Rosado, Dayanara Torres y Jennifer Lopez.

En cambio, Nadia Ferreira, de 26 años, ha manifestado que la maternidad es su "mejor faceta", manteniéndose activa en su carrera mientras espera al nuevo integrante de la familia Muñiz-Ferreira.