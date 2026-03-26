Yailin la más viral quedará libre bajo fianza de medio millón de pesos

La exponente urbana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral, fue puesta en libertad este jueves.

Tras ser acusada de posesión ilegal de armas de fuego, un juez le impueso una fianza de 500 mil pesos.

De acuerdo a la solicitud de medida, la imputada fue apresada por agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM en la calle Aris Azar, en el barrio Los Mina, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

Aduce que a la imputada se le ocupó en el interior del vehículo una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.