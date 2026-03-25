Yelidá Díaz, ganadora del Soberano a Mejor Actriz, da a luz una semana después de la premiación

La actriz Yelidá Díaz recibió su mayor galardón: su hijo Marco Zahid.

Una semana después de ganar la estatuilla de Premios Soberano 2026 en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película "Sugar Island" ("La isla del azúcar"), Díaz anunció el nacimiento de su primer retoño.

"Ahora sí. Todos los premios recibidos, una pausa comercial y volvemos", escribió la joven a través de su cuenta de Instagram este martes.

En el drama dirigido por Johanné Gómez Terrero, Yelidá Díaz intepreta a Mankenya, una adolescente dominicana-haitiana de 14 años que vive en una plantación de azúcar y se ve obligada a comenzar su camino a la adultez tras quedar embarazada.

El pasado miércoles 18 de marzo, la intérprete asistió en estado de gestación a recibir su premio.

"La emoción y la felicidad por haber sido reconocida ayer por un personaje al que le entregué todo, me llena el alma como mujer y como niña", dijo en ese momento.