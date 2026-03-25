Tribunal conocerá este jueves medida de coerción contra “Yailin La Más Viral”

El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este jueves el conocimiento de medida de coerción en contra de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), acusada de ocuparséle dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad, durante un operativo realizado en el sector Los Mina.

El tribunal fijó para las 9:00 de la mañana, luego de que la Fiscalía de esa jurisdicción depositara la medida de coerción en contra de la imputada, quien se encuentra recluida en la cárcel de San Luis.

De acuerdo a la solicitud de medida, la imputada fue apresada por agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

Aduce que a la imputada se le ocupó en el interior del vehículo una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.