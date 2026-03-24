En Santiago se comenta: Jochy Santos, el Gran Soberano

Jochy Santos es merecedor del Gran Soberano. Es un talentoso comunicador, locutor y comediante, con una gran capacidad para realizar su trabajo tanto en la radio como en la televisión.

Lo mejor que tiene es que cae bien en todos los sectores. Es un trabajador incansable, una persona buena gente, nada conflictiva, que vive en armonía con sus semejantes. No envidia el trabajo de otros y, por eso, se mantiene por muchos años en el gusto de la gente.

Jochy posee una gran trayectoria basada en el trabajo y la honestidad. Me alegro mucho por este gran homenaje, bien ganado. ¡Mis felicitaciones!

EL TRAJE DE FEFITA

Y a Fefita la Grande tuvo que venirle una diseñadora de tan lejos para hacerle un vestido tan fúnebre.Aunque a nuestra querida Fefa, mi amiga, todo le luce por ser tan original, pienso que si el traje para asistir a los Premios Soberano se lo hubiese hecho Leonel Lirio, habría sido más alegre.

NAHIONY REYES

Se ha despertado en las redes sociales la candidatura de Nahiony Reyes a alcaldesa de esta ciudad. Comunicadora y esposa de Abel Martínez, exalcalde de Santiago.

Ella se destacó como animadora del programa De Extremo a Extremo, y no sé qué les pasa a varias figuras que se lanzan a aspirar sin ser políticos; casi siempre, cuando se postulan, pierden las elecciones. Recordemos el caso de Fernando Villalona, quien fue candidato a senador por su pueblo natal, Loma de Cabrera, en Dajabón.

También Brenda Sánchez, que pensó que ganaría una diputación por el PLD y no fue así. Es difícil cuando no se tiene trayectoria política, y más aún llegar de la nada a un partido a desplazar a quienes llevan años militando. La popularidad no siempre garantiza votos, aunque existen excepciones como Héctor Acosta (El Torito) y Sergio Vargas, que sí han logrado hacer carrera política. ¿Quién le habrá metido eso en la cabeza a esa joven? ¡Ayayay!

LOS QUIPES

A mucha gente le gustan los quipes. En Santiago existe una tradición de consumir este alimento desde nuestros años mozos, especialmente los de Bader, que eran muy famosos.

Luego, esta costumbre se extendió a distintos negocios en varios puntos de la ciudad. En Los Jardines Metropolitanos hay un lugar precioso, amplio y bien decorado, llamado Tu Quipe, donde hay una gran variedad para degustar.

La mayoría son de ricotta y pesto, mozzarella, queso de cabra, camarones, berenjena y chicharrones, entre otros.

Los hay fritos y crudos, todos exquisitos. Las empanadas también incluyen estos sabores, además de otros platillos excelentes.

LOS JARDINES METROPOLITANOS

¡Wao! Qué lindas son las noches en Los Jardines Metropolitanos. Pasé por ahí el domingo antepasado y quedé impresionada con la cantidad de restaurantes y nuevos espacios para comer, disfrutar y entretenerse.

Esa noche vi varios establecimientos llenos de luces y de parroquianos, muchos viendo la transmisión del Clásico Mundial. Ahora, con tantos negocios, hay opciones para todos los gustos.