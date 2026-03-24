La renovada apuesta de Luz García en el amor, los hombres que han conquistado su corazón

A lo largo de los años, Luz García ha mantenido una postura reservada respecto a su vida privada. Sin embargo, al menos dos de sus vínculos han sido conocidos por tratarse de figuras del ámbito político y empresarial, mientras el que recién estrena pasa al dominio público porque ella misma lo confirmó, además de mostrarse feliz frente a las cámaras de televisión del programa “Con Jatnna” (Color Visión).

El escritor y militar dominicano José Miguel Soto Jiménez, el periodista Pablo McKinney y ahora el mercadólogo Edwin Rodríguez son los hombres que han conquistado su corazón de cara al público.

Su relación más conocida fue con Soto Jiménez, con quien contrajo matrimonio en abril de 2008. La boda fue uno de los acontecimientos sociales más comentados de la época, al reunir a personalidades de distintos sectores del país.

De esa unión nació su hijo, Miguel Ángel (2010), aunque la pareja se divorció en 2011. A pesar del corto tiempo de matrimonio fue una etapa significativa tanto en lo personal como en el ámbito familiar en la vida de la presentadora.

Luego de su divorcio fue bautizada por muchos como “la soltera de oro”, un calificativo que reflejaba sus popularidad, elegancia y presencia constante en los medios de comunicación. Durante ese período, su nombre continuó generando titulares en la prensa de entretenimiento y en la opinión del público dominicano.

PABLO MCKINNEY

Dos años después de su separación, inició una relación con el periodista Pablo McKinney, romance que también captó la atención mediática debido a la notoriedad de ambos en los medios de comunicación.

La pareja fue vista por primera vez públicamente en actividades sociales y culturales, entre ellas una salida al Teatro Nacional Eduardo Brito, lo que confirmó los rumores que circulaban en ese momento.

Sin embargo, así como fue sorpresivo el inicio de su noviazgo, también lo fue su final. La relación concluyó pocos meses después de hacerse pública, generando comentarios y especulaciones en la prensa del espectáculo.

Aunque no se ofrecieron detalles oficiales sobre las razones de la ruptura, ambos mantuvieron una actitud respetuosa y discreta frente a la opinión pública, evitando declaraciones que alimentaran la controversia.

NUEVO CAPÍTULO SENTIMENTAL

Luego de varios años manteniendo discreción sobre su vida amorosa, en entrevista en con Jatnna Tavárez, el pasado domingo, la presentadora de “Noche de Luz” confirmó que vive una nueva etapa sentimental junto al empresario y mercadólogo Edwin Rodríguez, con quien inició una relación a finales del año pasado.

La comunicadora reveló que se siente “plena” en esta etapa de su vida y que su familia, incluido su hijo, conoce y aprueba la relación, destacando que decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras un largo período de soltería.

“Me siento muy plena, en esta etapa, por lo que te decía, por la madurez, por lo que ha llegado a mi vida, que no te niego que lo pedí. Siempre digo que el lado me sonrió y me escuchó. Pedí amor verdadero, pedía tener una pareja, siempre lo decía”, dijo García.

Señaló que enamorarse no le daba miedo, sino que decidió estar soltera hasta encontrar al hombre indicado. “Quizás no me di la oportunidad anteriormente porque uno se vuelve más exigente, tú estás más consciente del tipo de persona que quieres atraer, de lo que tú buscas en un hombre, de lo que no quieres, entonces cuando coincidimos ahí yo vi que él tiene las condiciones que sí yo quiero”, expresó.

REACCIONES

Asimismo, la presentadora de “Noche de Luz” reveló que su hijo, Miguel Ángel, y sus padres conocen a su pareja y están felices con el romance. “Mami está feliz, mami cree que es de ella”, comentó con humor. La revelación sorprendió a muchos seguidores, ya que durante años la presentadora había mantenido su vida sentimental alejada del foco mediático.

Luz García continua enfocada en su carrera profesional, consolidándose como una de las figuras más estables y respetadas del entretenimiento dominicano, ya que se encuentra en un buen momento de su vida profesional, ya que en la más reciente entrega de Premios Soberano resultó ser la mayor galardonada con tres estatuillas en las categorías Presentador/a de TV, Revista Semanal de Variedades y Podcast del Año.