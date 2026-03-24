Leonid Radvinsky, el multimillonario que invirtió US$23 millones para la investigación del cáncer

El programador informático y dueño de OnlyFans Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa (Unión Soviética), la tercera ciudad más grande de Ucrania por población.

La muerte de Radvinsky fue anunciada este lunes a través de un comunicado emitido por la plataforma de suscripción y donde su familia solicitó privacidad.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, declaró un portavoz de OnlyFans. “Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles”.

Aunque se desconoce el tipo de cáncer que padecía ni cuándo recibió el diagnóstico, el multimillonario empresario y su esposa, Katie Chudnovsky, estaban interesados en la investigación de la enfermedad.

En 2024, el matrimonio se convrtió en patrocinador de un programa de subvenciones de 23 millones de dólares para la investigación del cáncer.

También donó 5 millones de dólares para la ayuda a Ucrania, una organización benéfica contra el cáncer, una organización de bienestar animal y un fondo para la investigación de trastornos de la piel. Asimismo, realizó donaciones al Memorial Sloan Kettering Cancer Center y a la West Suburban Humane Society.

llegada a estados unidos, estudios y primeros trabajos



Cuando él era un niño, sus padres emigraron a Chicago, Illinois, Estados Unidos.

En 2002, se graduó de Economía en la Universidad del Noroeste (Northwestern University) en Evanston, Illinois.

Radvinsky fue director de Leo, un fondo de capital riesgo que fundó en 2009, centrada en invertir en empresas tecnológicas, entre ellas B4X, con sede en Israel, y el software de redes sociales Pleroma.

En 1999, con apenas 17 años, ayudó a crear Cybertania Inc., una empresa de referencias de sitios web.

Luego, entre finales de los 90 y principios del 2000, Radvinsky desarrolló más de diez sitios web, como Password Universe, Working Passes y Ultra Passwords, que supuestamente afirmaba ofrecer a los pedófilos más de 10,000 “contraseñas ilegales para preadolescentes”, “las mejores contraseñas ilegales para adolescentes” y “el sitio de bestialidad más popular de la web”, lo cual es ilegal en Estados Unidos.

Sin embargo, la revista Forbes señaló que "no hay evidencia de que ninguno de los sitios de Radvinsky estén realmente vinculados a pornografía infantil o bestialidad. En cambio, los sitios parecen haber sido una forma para que Radvinsky ganara dinero cobrando a sus socios (sitios de pornografía reales) por cada clic".

En 2004, fundó MyFreeCams, un sitio web de transmisión de contenido para adultos. En ese mismo año, Radvinsky enfrentó una demanda de Microsoft por presuntamente enviar millones de correos electrónicos engañosos a usuarios de Hotmail, que más tarde fue desestimada.

onlyfans

En 2018, Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, y se desempeñó como su director y accionista mayoritario.

OnlyFans, fundada originalmente en 2016 por el empresario británico Tim Stokely, revolucionó la industria del porno en línea.

La plataforma aumentó su popularidad durante la pandemia de COVID-19, impulsando a creadores de contenido sexual y convirtiéndose en su fuente principal de ingresos.