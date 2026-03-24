Georgina Duluc confirma que sufrió varias caídas en los ensayos de Premios Soberano y que estuvo en cama

Georgina Duluc reapareció públicamente tras su aplaudida conducción de Premios Soberano 2026 junto a Irving Alberti, el pasado miércoles en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La comunicadora ofreció una entrevista en el programa radial "Esto no es radio", donde negó los rumores de su supuesto conflicto con el equipo de producción de la premiación y confirmó que sufrió varios accidentes durante sus ensayos para el espectáculo.

“El caso es que teníamos muy buen ambiente, todos estabamos dispuestos a que saliera el mejor de los premios, los bailarines me adoraron, mis escritores me amaban, mi compañero me amaba, yo estaba muy bien, el único impedimento era físico porque tuve varias caídas y esta gripe, que la tengo desde hace más de un mes, pero estoy muy contenta con el resultado”, expresó con notable disfonía.

Contó que pudo lograr realizar con éxito sus coreografías en la ceremonia con ayuda de fármacos, pero que al finalizar estuvo en cama hasta este martes.

Asimismo, Duluc aclaró la razón de sus temblores en el escenario.

“Si me ven temblando, como dijeron que me vieron en los premios, es todavía por los medicamentos, o sea, tengo varias semanas bloqueando con corticoides, en toda la espalda, en toda la parte izquierda, para poder hablar tuve que puyarme, los medicamentos me hacían temblar, son muy fuertes. Había momentos en los que yo no sabía dónde estaba, no he podido ver el premio porque después que salí caí en cama hasta ayer que me paré”, reveló.

"El diagnóstico del médico fue: 'No lo puedes hacer', yo le dije: 'Esa no es una opción'. Estoy sufriendo las consecuencias ahora", dijo.