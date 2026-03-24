Se casan los comunicadores Elliott Martínez y Yamel Castro

Los comunicadores Elliott Martínez y Yamel Castro se dieron el "sí, acepto" en una ceremonia íntima rodeado de sus familiares y amigos más cercanos.

Castro, integrante de los programas de radio "Despierta con la X" y "MAB Radio", y Martínez, quien es locutor comercial y presentador de noticias y forma parte de "Faia Media", celebraron su boda civil en un exclusivo salón de eventos de Santo Domingo.

Según revelaron este lunes en sus redes sociales, los ahora esposos se casaron el pasado sábado tras comprometerse en abril de 2024.

Castro es madre de una niña y también se destaca en televisión con su participación en "Una nueva mañana", de Al Tanto Tv.