Noelia dice sometió querella ante el FBI contra Santiago Matías por supuesto crimen cibernético

La cantante y actriz Noelia tomó acciones legales contra Santiago Matías luego de las insinuaciones que habría realizado el empresario sobre la vida personal de la artista y la supuesta razón de su visita a República Dominicana en noviembre del año pasado.

Según un documento publicado en redes sociales, la cantante puertorriqueña se querelló ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuesto crimen cibernético de interferencia económica cibernética transnacional, sabotaje digital, difamación y uso de 'bots' para perjudicar sus negocios.

Noelia señala que Matías estuvo utilizando "granjas portátiles/ bots" para para anclar una valoración millonaria fraudulenta para causar daño económico irreparable a las compañías que posee y engañar a inversionistas estadounidenses.

En noviembre, Noelia sorprendió a sus seguidores al publicar un video suyo caminando de noche por las calles del popular barrio Los Praditos, en Santo Domingo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tú" aseguró que su primer negocio en el país fue creado en ese sector, donde también tiene dos residencias para rentarlas a bajo costo para ayudar a personas de escasos recursos. Además de apoyar a jugadores de baloncesto de ese sector.

A raíz de su visita al país, el esposo de Noelia, Jorge Reynoso, amenazó con demandar al youtuber dominicano por acusarla de consumir sustancias.