Noelia dice sometió querella ante el FBI contra Santiago Matías por supuesto crimen cibernético
Según un documento publicado en redes sociales, la cantante puertorriqueña se querelló ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuesto crimen cibernético de interferencia económica cibernética transnacional, sabotaje digital, difamación y uso de 'bots' para perjudicar sus negocios.
La cantante y actriz Noelia tomó acciones legales contra Santiago Matías luego de las insinuaciones que habría realizado el empresario sobre la vida personal de la artista y la supuesta razón de su visita a República Dominicana en noviembre del año pasado.
Según un documento publicado en redes sociales, la cantante puertorriqueña se querelló ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuesto crimen cibernético de interferencia económica cibernética transnacional, sabotaje digital, difamación y uso de 'bots' para perjudicar sus negocios.
Noelia señala que Matías estuvo utilizando "granjas portátiles/ bots" para para anclar una valoración millonaria fraudulenta para causar daño económico irreparable a las compañías que posee y engañar a inversionistas estadounidenses.
En noviembre, Noelia sorprendió a sus seguidores al publicar un video suyo caminando de noche por las calles del popular barrio Los Praditos, en Santo Domingo.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tú" aseguró que su primer negocio en el país fue creado en ese sector, donde también tiene dos residencias para rentarlas a bajo costo para ayudar a personas de escasos recursos. Además de apoyar a jugadores de baloncesto de ese sector.
A raíz de su visita al país, el esposo de Noelia, Jorge Reynoso, amenazó con demandar al youtuber dominicano por acusarla de consumir sustancias.