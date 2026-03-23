Luz García confirma su noviazgo con Edwin Rodríguez: “Lo pedí… no me cambio por nadie”

La comunicadora Luz García confirmó su noviazgo con Edwin Rodríguez, un mercadólogo y dueño de un dealer.

Durante una entrevista en “Con Jatnna”, García contó que Rodríguez y ella se conocían desde hace tiempo, pero que empezaron la relación a finales del año pasado tras él tomar la iniciativa y enviarle un mensaje.

“Me siento muy plena, en esta etapa, por lo que te decía, por la madurez, por lo que ha llegado a mi vida, que no te niego que lo pedí. Siempre digo que el lado me sonrió y me escuchó. Pedí amor verdadero, pedía tener una pareja, siempre lo decía”, dijo García.

Señaló que enamorarse no le daba miedo, sino que decidió estar soltera hasta encontrar al hombre indicado.

“Quizás no me di la oportunidad anteriormente porque uno se vuelve más exigente, tú estás más consciente del tipo de persona que quieres atraer, de lo que tú buscas en un hombre, de lo que no quieres, entonces cuando coincidimos ahí yo vi que él tiene las condiciones que sí yo quiero”, expresó.

Asimismo, la presentadora de “Noche de Luz” reveló que su hijo, Miguel Ángel, y sus padres conocen a su pareja y están felices con el romance.

“Mami está feliz, mami cree que es de ella”, comentó con humor.

“Miguel Ángel ha sido muy receptivo, nunca había tenido quizás la oportunidad de conocer así una pareja mía de cerca y ha sido receptivo”, mencionó.

“No me cambio por nadie”, afirmó.

García también se encuentra en un buen momento de su vida profesional, ya que en la más reciente entrega de Premios Soberano resultó ser la mayor galardonada con tres estatuillas en las categorías Presentador/a de TV, Revista Semanal de Variedades y Podcast del Año.