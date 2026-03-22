Hija menor de Rubby Pérez recuerda su último cumpleaños junto al artista con video inédito

La hija menor de Rubby Pérez, Ana Beatriz Pérez Reynoso, compartió este sábado un video inédito donde el fenecido artista le envió un mensaje de cumpleaños, el año pasado.

En el clic publicado en la cuenta de Instagram de la joven, quien ayer cumplió 16 años, el merenguero afirmó que deseaba verla crecer, graduarse y tener una familia.

"Un dia como hoy yo estaba muy asustado... llegabas tú al mundo y yo estaba recontra súper asustado, me seinto feliz que ya casi eres una señorita. Espero que el Señor me dé larga vida para poder llegar a ver graduarte, casarte, el Señor te bendice, tener hijos, a ver si el Señor me da vida", expresó el cantante.

En otro post, la adolescente también recordó la lujosa fiesta de quince años que su padre organizó y que captó la atención de la prensa, quedando al descubierto el romance que el artista tuvo con la diseñadora Michelle Reynoso y posteriomente la hija que procrearon juntos.

"Hace un año cumplí mis XV, una etapa que pensé que estaría llena de felicidad, sueños nuevos y momentos inolvidables. Sin embargo, se convirtió en una de las pruebas más difíciles de mi vida", inició en la publicación.

"Justo hoy, hace un año, mi papá me sacó a la luz, a esa misma luz de la que me protegió durante tanto tiempo… por el mismo motivo que seguimos enfrentando desde que partió de este mundo", añadió.

Asimismo, Ana Beatriz reflexionó sobre lo difícil que ha sido enfrentarse al ojo público después de la muerte de su progenitor.

"Me tocó conocer una realidad dura: un mundo donde muchas veces la crueldad supera a la empatía, donde el morbo pesa más que el respeto, y donde hay personas que no miden el daño que pueden causar con tal de hacerse notar", señaló.

"Un mundo capaz de destruir vidas, familias y todo lo que encuentra a su paso. Y aunque duele, esta ha sido la realidad que me ha tocado vivir". afirmó.

"Aun así, no todo es oscuridad. En medio de todo, le doy gracias a Dios cada día por darnos las fuerzas para mantenernos más firme, por no dejarnos caer y por recordarnos quienes somos como familia", concluyó.