Guillermo Moreno reacciona a rutina de humor de Carlos Sánchez: “Gana el que nunca se rinde”

El político Guillermo Moreno, quien ha aspirado a la presidencia de la República en cuatro ocasiones y fue candidato a senador en 2024, compartió un video en Instagram donde envió un mensaje a Carlos Sánchez, quien se refirió al presidente del partido Alianza País en la más reciente edición de Premios Soberano.

Durante la rutina de humor que presentó para mencionar a los nominados a Comediante del Año y revelar al ganador de la estatuilla, el humorista comparó sus derrotas en esa categoría con las veces que Moreno ha intentado ganar las elecciones.

"Cuando yo competía en Comediante del Año me nominaron cinco veces y de esas solo perdí como cinco veces, es decir que hoy yo estoy parado aquí porque alguien por alguna razón entendió que este premio yo no puedo ganarlo, pero sí entregarlo. Es muy duro: te nominan, pierdes, otro año pierdes, ¿tú sabes lo que se siente ser el Guillermo Moreno del humor?", dijo Sánchez.

El actor recordó sus fracasos en las entregas de Premios Soberano de los años 2013, 2014, 2015 y 2017 en la categoría de comediantes, pero ha tenido éxito como Stand Up Comedy en 2023, 2024 y 2026.

Por su lado, Moreno le dio "la bienvenida al club" a Sánchez y también señaló a Abraham Lincoln, quien tuvo numerosas derrotas en elecciones al Congreso y al Senado (ocho en total), pero ganó la presidencia de Estados Unidos en 1860 y fue reelegido en 1864.

"Ese club donde uno da lo mejor de sí mismo y a veces el reconocimiento no llega, te entiendo, créeme, yo también sé lo que es luchar y no ganar las veces que uno quisiera", inició Moreno.

"En esto de perder y levantarse hay gente que nos lleva ventaja, Abraham Lincoln por ejemplo, perdió más veces que tú y que yo juntos y terminó haciendo historia. Así que no te desanimes, tú sigue en tu comedia, que yo sigo de pie por mi país, porque al final no gana el que más aplausos recibe, gana el que nunca se rinde. Así que nunca de abandonar la trinchera, repite conmigo: sí, los sueños se cumplen", concluyó.