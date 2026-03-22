El emblemático vehículo de Dhario Primero reaparece en Santiago en medio disputas legales

El emblemático automóvil que perteneció al reconocido artista Dhario Primero ha sido visto recientemente circulando por distintas zonas de la ciudad de Santiago, despertando curiosidad, nostalgia y una ola de especulaciones entre fanáticos y medios de comunicación.

Este inesperado avistamiento ocurre en medio de una compleja y prolongada batalla legal entre R.R. Entertainment Music y los hijos primogénitos del artista: Darío Jr., Ranphys y Raphael Primero, siendo este último una figura clave dentro de la preservación del legado artístico.

Hasta el momento, se desconoce quién se encuentra actualmente al volante del emblemático vehículo, así como el lugar donde permanece cuando no está en circulación. Lo que sí es evidente es que su presencia, aunque esporádica, no pasa desapercibida.

Periodistas reconocidos como Claudio Concepción y María Luisa Estévez aseguran haber visto el automóvil en las inmediaciones de STI Auder Auto, lo que ha incrementado aún más el interés público sobre el paradero y el control de los bienes del artista.

A este misterio se suma otra inquietante realidad: la música de Dhario Primero continúa sin estar disponible en plataformas digitales, lo que ha generado preocupación entre seguidores que desean preservar y revivir su legado artístico.

Cabe destacar que el pasado 18 de mayo, durante la ceremonia de los Premios Soberano, el artista fue recordado en el segmento dedicado a las figuras que partieron en 2025, luego de que R.R. Entertainment Music autorizara la publicación de su imagen, en un gesto que reavivó el interés del público por su legado.

Sin embargo, no todo son incertidumbres. Fuentes cercanas indican que podría estar en desarrollo una serie biográfica del artista para Netflix, impulsada por uno de sus hijos, quien mantiene vínculos profesionales con figuras internacionales.

Mientras tanto, el legendario automóvil continúa recorriendo las calles de Santiago como un símbolo vivo de la historia, el legado y los enigmas que aún rodean la figura de Dhario Primero.